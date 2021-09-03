قائد قوى الأمن الداخلي: حدود البلاد تحظى بالأمن الكامل

أكد قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، العميد حسين اشتري، أن حدود البلاد كلها تحظى بالأمن الكامل وأن العبور وتبادل السلع جار بصورة طبيعية مع الدول الجارة.

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريح له خلال تفقده النقاط الحدودية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وأذربيجان في مدينة نمين، يوم الاربعاء، قال العميد اشتري: ليست لنا أي مشكلة في الحدود الشمالية خاصة مع جمهورية آذربيجان وان العبور الآن بين البلدين مستتب في منتهى الامن.

وأشار العميد اشتري الى التطورات الأخيرة في أفغانستان وقال إن العبور ازداد في الحدود الشرقية للبلاد مقارنة مع السابق ونامل من خلال استقرار الاوضاع ان يعود المواطنون الافغان الى ديارهم وان تعود الاوضاع في المناطق الحدودية الى سابق عهدها.

وأوضح في الوقت ذاته أن لا مشكلة في الحدود الشرقية وأن الأوضاع فيها تحت السيطرة والمراقبة، لافتًا الى تجهيز الحدود وقوات حرس الحدود في البلاد بالمعدات الاكترونية والالكتروبصرية وقال: سنستخدم اي نوع من الامكانيات التي تساعد في الرصد والمراقبة والارتقاء بامن الحدود وقوات حرس الحدود.