الصحة اللبنانية: تسجيل1121 إصابة جديدة بكورونا

موقع تابناك الإخباري_وأشارت الصحة اللبنانية فى التقرير اليومى حول الحالة الوبائية، إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط/ فبراير 2020، ارتفع إلى 604409.

وأضافت الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل 1085 إصابة بين المقيمين و36 حالة بين الوافدين، لافتة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8070.

ورصد لبنان مؤخرا وصول المتحور دلتا، وترتفع حصيلة الإصابات اليومية بشكل مستمر، ما يمثل موجة جديدة للوباء، في ظل استفحال الازمة الاقتصادية التي أنهكت القطاع الصحي مع سائر القطاعات.