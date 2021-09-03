السيد رئيسي يدعو الى الاسراع في إكمال المنظومة الذكية للتحكم بجائحة كورونا

رحّب الرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي، بإنشاء "المنظومة الذكية للتحكم في جائحة كورونا" والتأكيد على ضرورة الإسراع بإنجازه، وقال إن تشغيل هذه المنظومة بهدف تطبيق الهندسة المعكوسة في عملية المراقبة والسيطرة وتوفير الارضية للوقاية على صعيد عملية إدارة جائحة كورونا يمكن أن يكون بمثابة خطوة فعالة "لمواجهة تفشي وانتقال الوباء .

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال اجتماع رؤساء اللجان المختصة باللجنة الوطني لمكافحة فيروس كورونا، شدّد رئيسي على ضرورة الإسراع في توفير اللقاحات من خلال الاستيراد والانتاج الوطني وضمن إشارته إلى تقارير شحة اللقاحات في بعض المحافظات، وقال إن من الأمور الأساسية في عملية التطعيم التوزيع العادل للقاح بناءً على الأولويات التي يجب إجراؤها حتى تتم عملية التطعيم بسرعة دون اي خلل .

وأضاف رئيسي إن هناك نقطة مهمة أخرى لنجاح عملية مكافحة تفشي فيروس كورونا وهي المعلومات الفعالة وإقناع الرأي العام من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في عملية مكافحة انتشار الفيروس وانتشار المرض من خلال مراعاة التوصيات الإرشادية الصحية، وأضاف ان اللجنة الاعلامية للجنة الوطنية لمكافحة كورونا تعمل بالتعاون مع وسيلة الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الأخرى ، واستخدام جميع الأساليب والأليات المفيدة لإقناع الناس بالالتزام بالتوصيات الصحية على أعلى مستوى ممكن.

وثمّن رئيس الجمهورية جهود كافة القائمين والعاملين في مشروع "الشهيد سليماني" ولاسيما قوات التعبئة الشعبية (البسيج)، وانجازاتهم بهدف تطبيق الفرز الصحي والغربلة الاجتماعية؛ داعيا الى مواصلة هذه الجهود البناءة.

ونوّه بتعزيز عمليات شراء واستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مؤكدًا أن استيراد هذه اللقاحات الى جانب دعم وتلبية احتياجات الكوادر الطبية والعلاجية التي تقف بالخط الامامي في ساحات المكافحة ضد هذا الفيروس الوبائي، مدرج على سلّم اولويات الحكومة الجديدة.

واستعرض المجتمعون من رؤساء اللجان المختصة باللجنة الوطني لمكافحة كورونا، استعرضوا قضايا عديدة أهمها: تحديد مهلة زمنية لتوفير واستكمال عمليات التطعيم بـ 100 مليون جرعة من لقاح كرونا في نهاية شهر نوفمبر القادم، تعزيز شبكة المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا ليتم احاطة المواطنين بانسيابة حول اخر المستجدات في هذا الخصوص، ومواصلة العمل بمشروع الشهيد سليماني التعبوي للغربلة والفرز الصحي في البلاد.

كما قرر المشاركون في الاجتماع مناقشة موضوع اقامة زيارة الاربعين الحسينية (ع) في اطار التعليمات الوقائية والصحية المعلنة والحصص المحددة، خلال اجتماع اللجة الوطنية لمكافحة كورونا المرتقب يوم السبت القادم.



