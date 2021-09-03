النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۷مشاهدات
‍ پ

السيد رئيسي يدعو الى الاسراع في إكمال المنظومة الذكية للتحكم بجائحة كورونا

رحّب الرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي، بإنشاء "المنظومة الذكية للتحكم في جائحة كورونا" والتأكيد على ضرورة الإسراع بإنجازه، وقال إن تشغيل هذه المنظومة بهدف تطبيق الهندسة المعكوسة في عملية المراقبة والسيطرة وتوفير الارضية للوقاية على صعيد عملية إدارة جائحة كورونا يمكن أن يكون بمثابة خطوة فعالة "لمواجهة تفشي وانتقال الوباء .
رمز الخبر: ۵۶۵۸۴
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال اجتماع رؤساء اللجان المختصة باللجنة الوطني لمكافحة فيروس كورونا، شدّد رئيسي على ضرورة الإسراع في توفير اللقاحات من خلال الاستيراد والانتاج الوطني وضمن إشارته إلى تقارير شحة اللقاحات في بعض المحافظات، وقال إن من الأمور الأساسية في عملية التطعيم التوزيع العادل للقاح بناءً على الأولويات التي يجب إجراؤها حتى تتم عملية التطعيم بسرعة دون اي خلل .

وأضاف رئيسي إن هناك نقطة مهمة أخرى لنجاح عملية مكافحة تفشي فيروس كورونا وهي المعلومات الفعالة وإقناع الرأي العام من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في عملية مكافحة انتشار الفيروس وانتشار المرض من خلال مراعاة التوصيات الإرشادية الصحية، وأضاف ان اللجنة الاعلامية للجنة الوطنية لمكافحة كورونا تعمل بالتعاون مع وسيلة الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الأخرى ، واستخدام جميع الأساليب والأليات المفيدة لإقناع الناس بالالتزام بالتوصيات الصحية على أعلى مستوى ممكن.

وثمّن رئيس الجمهورية جهود كافة القائمين والعاملين في مشروع "الشهيد سليماني" ولاسيما قوات التعبئة الشعبية (البسيج)، وانجازاتهم بهدف تطبيق الفرز الصحي والغربلة الاجتماعية؛ داعيا الى مواصلة هذه الجهود البناءة.

ونوّه بتعزيز عمليات شراء واستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مؤكدًا أن استيراد هذه اللقاحات الى جانب دعم وتلبية احتياجات الكوادر الطبية والعلاجية التي تقف بالخط الامامي في ساحات المكافحة ضد هذا الفيروس الوبائي، مدرج على سلّم اولويات الحكومة الجديدة.

واستعرض المجتمعون من رؤساء اللجان المختصة باللجنة الوطني لمكافحة كورونا، استعرضوا قضايا عديدة أهمها: تحديد مهلة زمنية لتوفير واستكمال عمليات التطعيم بـ 100 مليون جرعة من لقاح كرونا في نهاية شهر نوفمبر القادم، تعزيز شبكة المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا ليتم احاطة المواطنين بانسيابة حول اخر المستجدات في هذا الخصوص، ومواصلة العمل بمشروع الشهيد سليماني التعبوي للغربلة والفرز الصحي في البلاد.

كما قرر المشاركون في الاجتماع مناقشة موضوع اقامة زيارة الاربعين الحسينية (ع) في اطار التعليمات الوقائية والصحية المعلنة والحصص المحددة، خلال اجتماع اللجة الوطنية لمكافحة كورونا المرتقب يوم السبت القادم.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
قمة ثلاثية في القاهرة تهدف لتنسيق المواقف إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية
طائرة قطرية جديدة في مطار كابول والدوحة تعمل مع طالبان لإعادة تشغيل المنفذ الاستراتيجي
وقفة احتجاجية في الحسكة للتنديد باستمرار تركيا قطع المياه
قائد قوى الأمن الداخلي: حدود البلاد تحظى بالأمن الكامل
سلطات الاحتلال تعيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلاً
الصحة اللبنانية: تسجيل1121 إصابة جديدة بكورونا
سعيد يوصي بمواصلة العمل بمبادرة أيام التلقيح المكثف
السيد رئيسي يدعو الى الاسراع في إكمال المنظومة الذكية للتحكم بجائحة كورونا
رئيس جمعية القضاة التونسيين: جزء من المجلس الاعلى للقضاء يقود لوبي الفساد
تشنج بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة يبدد الآمال بقرب ولادتها
الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي
الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل
تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود
السفير الايراني في بغداد يتوقع جولة رابعة من المحادثات بين طهران والرياض
مصدر في "طالبان": مطالب المقاومة في بنجشير غير مقبولة
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل 30 شاحنة لدعم قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة
وزير الدفاع ورئيس الأركان الأميركيان يتعهّدان بـ"استخلاص العِبر" من حرب أفغانستان
انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لتأمين الحدود مع سوريا
تونس تستقبل طائرة سعودية محمّلة بمعدّات طبية ومكثفات أكسجين لمكافحة وباء كورونا
حكمتيار: ندعم حكومة طالبان المرتقبة دون شروط مسبقة
تحت شعار معًا نقاوم التطبيع.. احتجاجات في البحرين رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
مسؤول عسكري يكشف عن القيام بـ1372 عملا عسكريا منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: تحسين العلاقات الصينية-الأمريكية مطلوب للتعاون في مجال تغير المناخ
ملك البحرين ووزير خارجية الهند يبحثان التعاون المشترك بين البلدين