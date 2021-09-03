النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۶مشاهدات
‍ پ

تشنج بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة يبدد الآمال بقرب ولادتها

برز التشنج والارتياب في العلاقة بين الرئيس البناني ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، بعد إشاعة أجواء إيجابية عن قرب توصل الرجلين إلى تشكيلة حكومية ترضيهما.
رمز الخبر: ۵۶۵۸۲
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وصدر بيان وبيان مضاد أهدر الآمال بقرب الولادة الحكومية.معيدا إلى الذاكرة ما كان يحدث سابقاً في فترة تكليف الحريري التي انتهت إلى فشل.

فبعد ظهر اليوم الخميس، وتعقيباً على كل ما يشاع بالشأن الحكومي، صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بيان قال فيه إن "البعض مصرّ على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتى التسريبات والأقاويل والأكاذيب، في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل عنه وإلصاقها بالآخرين"، وهو ما فهم على أنه تصويب على رئيس الجمهورية.

وقال ميقاتي إن "هذا الأسلوب بات مكشوفاً وممجوجاً. وإن اعتماد الصيغة المباشرة أحياناً، والأساليب الملتوية أحياناً أخرى لتسريب الأخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعاً".

وعلى الفور، أعلن مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​، أن الرئيس عون "أعلن أكثر من مرة بأنّه لا يريد لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة الثلث الضامن".

وأوضح في بيان أن "رئيس الجمهورية يكرّر دعوته الجميع لعدم إلصاق تهمة التعطيل بالرئاسة، ولا بشخص الرئيس، للتعمية على أهداف خاصّة مضلِّلة ما عادت تنطلي على الشعب".

وتابع: "التعمية انقلبت على محترفيها وأهدافها عدم الرغبة ب​تأليف حكومة​ وعدم القيام بالإصلاحات ورفض ​مكافحة الفساد​ وضرب مصداقية ​الدولة​ وتجويع ال​لبنان​يين وإفقارهم، والمطلوب التوقّف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي والخبث الموازي للدهاء، من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق أو ذاك عبر سيل الاتهام والإدانة للرئيس".

وأعلن أن "الظروف التي يجتازها لبنان و​الشعب اللبناني​ تحتّم على الجميع الإرتقاء إلى أقصى درجات المسؤولية والإسراع في إنقاذ الوطن والشعب".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
قمة ثلاثية في القاهرة تهدف لتنسيق المواقف إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية
طائرة قطرية جديدة في مطار كابول والدوحة تعمل مع طالبان لإعادة تشغيل المنفذ الاستراتيجي
وقفة احتجاجية في الحسكة للتنديد باستمرار تركيا قطع المياه
قائد قوى الأمن الداخلي: حدود البلاد تحظى بالأمن الكامل
سلطات الاحتلال تعيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلاً
الصحة اللبنانية: تسجيل1121 إصابة جديدة بكورونا
سعيد يوصي بمواصلة العمل بمبادرة أيام التلقيح المكثف
السيد رئيسي يدعو الى الاسراع في إكمال المنظومة الذكية للتحكم بجائحة كورونا
رئيس جمعية القضاة التونسيين: جزء من المجلس الاعلى للقضاء يقود لوبي الفساد
تشنج بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة يبدد الآمال بقرب ولادتها
الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي
الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل
تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود
السفير الايراني في بغداد يتوقع جولة رابعة من المحادثات بين طهران والرياض
مصدر في "طالبان": مطالب المقاومة في بنجشير غير مقبولة
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل 30 شاحنة لدعم قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة
وزير الدفاع ورئيس الأركان الأميركيان يتعهّدان بـ"استخلاص العِبر" من حرب أفغانستان
انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لتأمين الحدود مع سوريا
تونس تستقبل طائرة سعودية محمّلة بمعدّات طبية ومكثفات أكسجين لمكافحة وباء كورونا
حكمتيار: ندعم حكومة طالبان المرتقبة دون شروط مسبقة
تحت شعار معًا نقاوم التطبيع.. احتجاجات في البحرين رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
مسؤول عسكري يكشف عن القيام بـ1372 عملا عسكريا منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: تحسين العلاقات الصينية-الأمريكية مطلوب للتعاون في مجال تغير المناخ
ملك البحرين ووزير خارجية الهند يبحثان التعاون المشترك بين البلدين