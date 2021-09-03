مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد زيد بن علي (ع) في صنعاء والحديدة

شهدت مدينتا صنعاء والحديدة، اليوم الخميس، مسيرات جماهيرية حاشدة إحياءً لذكرى استشهاد زيد بن علي عليه السلام.

موقع تابناك الإخباري_وحمل المشاركون في المسيرات لافتات تحمل شعارات تطالب بالحرية والمناهضة لسياسة الأمريكية المستبدة في المنطقة، اضافة الى لافتات خاصة بالمناسبة وأخرى تدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وتخلل المسيرات كلمة لقائد أنصارالله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أكد أن زيد بن علي رمز عظيم من رموز الأمة الإسلامية تعترف به مختلف طوائفها.

وأضاف أنه لا يمكن أن نصمت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأمتنا تستباح وتظلم من فلسطين إلى اليمن، مشيرًا الى ان الطغيان الأمريكي والإسرائيلي يشكل تهديدًا خطيرًا على واقع الأمة في دينها وأمنها وحريتها وكرامتها.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات بالعاصمة صنعاء دعت للمشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى استشهاد زيد عليه السلام، عصر اليوم الخميس في شارع المطار.

وشهدت الإيام القليلة الماضية عشرات الفعاليات والوقفات والأنشطة في مختلف المحافظات إحياءً للمناسبة.