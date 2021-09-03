فعالية خطابية في الضالع بمناسبة استشهاد الإمام زيد بن علي (ع)

نظم أبناء مديرية دمت بمحافظة الضالع اليوم فعالية، خطابية بذكرى استشهاد الامام زيد بن علي (ع) تحت شعار "بصيرة وجهاد".

موقع تابناك الإخباري_واستعرضت الكلمات خلال الفعالية محطات من سيرة زيد بن علي (ع)، مشيرة إلى اهمية التزود منها في التحرك بمسؤولية لمواجهة الحرب والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة التحالف السعودي.

وأكدت الكلمات أهمية إحياء ذكرى استشهاد حليف القرآن الامام زيد بن علي (ع)، واستلهام الدروس والعبر منها لما تمثله من منهجية تحررية للوقوف في وجه الطغاة والمستكبرين.

وشددت على أن ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب وحصار من قبل التحالف السعودي بدعم أمريكي - إسرائيلي، نتيجة لتمسكه بمنهجية أئمة الإسلام عليهم السلام، وعدم خضوعه لأعداء الأمة.