مجموعات النخبة من طالبان داخل مطار كابل بعد الإنسحاب الأميركي

موقع تابناك الإخباري_وسبق أن شُوهد قادة وأعضاء الوحدة العسكرية الخاصة لحركة طالبان "لواء بدري 313" يتجولون في مدرّج مطار حامد كرزاي الدولي يوم الثلاثاء بعد ساعات من انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان.

وسار مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح عبر حظائر الطائرات قبل الفجر، ومروا ببعض المروحيات السبع، من طراز (سي إتش-46)، والتي استخدمتها وزارة الخارجية الأميركية في عمليات الإجلاء قبل جعلها غير قابلة للتحليق.

وسار قادة طالبان بعد ذلك عبر المدرج، في استعراض لانتصارهم، بينما كانوا محاطين بمقاتلين من كتيبة النخبة "بدري 313". وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بث مباشر: "كان على العالم أن يتعلم الدرس. هذه لحظة نصر رائعة".

كما خاطب مجاهد تجمعا لأفراد كتيبة النخبة. وقال: "أتمنى أن تكونوا حذرين للغاية في التعامل مع الوطن. أمتنا عانت من الحرب والغزو. الشعب بات لا يمتلك المزيد من التسامح".