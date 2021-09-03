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كتائب حزب الله: الحشد قادر على حماية الإنتخابات وأفغانستان أعطت زخما لخيار المقاومة

رمز الخبر: ۵۶۵۷۵
تأريخ النشر: 02 September 2021

أكد الناطق بإسم كتائب حزب الله في العراق محمد محي أن تنظيم داعش انتهى بشكل عملي، ولم يعد يشكل تهديداً وجودياً وخطيراً.

ولفت محي في مقابلة خاصة مع تابناك للأخبار، إلى أن داعش أصبح مشروعاً للتوطيف من قبل القوى المعادية لمحور المقاومة، في إطار مخطط الإستنزاف، كما أن ابقاء هذه العصابات لها تأثير على الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.

وأشار المتحدث بإسم كتائب حزب الله إلى أن البعض يسعى إلى إعادة انتاج "جرف صخر" جديدة بالقرب من بغداد، واستغلال هذا الوضع، كملف ضاغط على القوى السياسية والحكومة، لإدخال عناصر معينة في المنظومة الأمنية، بحجة حماية هذه المنطقة، من خطر داعش.

وأكد محي أن الحشد الشعبي قادر على حماية الإنتخابات المقرر اجراؤها الاسبوع المقبل، كما كان قادراً في حماية الزيارة الأربعينية وزيارة عاشوراء.

وشدد المتحدث باسم كتائب حزب الله أنه وبحال أصرت الولايات المتحدة على البقاء في العراق، فستواجه مقاومة مسلحة شاملة، ولفت إلى أن مشهد أفغانستان أعطى زخماً لخيار المقاومة في العراق، وأكد أن فصائل المقاومة هي من سترسم خارطة الوجود الأميركي في البلاد.

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