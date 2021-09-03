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اعتقال شابين وإصابة العشرات بالاختناق جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ووحداتها الخاصة، صباح اليوم الخميس، شابين من محافظة جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق، وذلك خلال اقتحامها لبلدة جبع وقرية فحمة جنوب المدينة.
رمز الخبر: ۵۶۵۷۱
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة في المحافظة واعتقلت الشاب محمد عنان مراعبة بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته، كما أصيب شقيقه الفتى عميد بجروح بعد نهشه من الكلاب التي مزقت ملابسه، كما استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة من منزل رائد صعابنة.

وأفاد أمين سر فتح في جبع رازي غنام، بأن وحدات خاصة مستعربة اسرائيلية اعتقلت الشاب عثمان محمود حمامرة بعد تسللها إلى جبع ومداهمة منزل ذويه، كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن خالد فشافشة، مشيرا إلى أن مواجهات دارت مع قوات الاحتلال أصيب خلالها العشرات بالاختناق.

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