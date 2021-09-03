الرئيس المشاط يحمل أمريكا كامل المسؤولية عن معاناة أبناء الحديدة

حمّلَ الرئيسُ مهدي المشاط دولَ التحالف بقيادةِ أمريكا، المسؤوليّةَ الكاملةَ عن معاناةِ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ بشكلٍ عام، وأبناءِ الحديدة بشكلٍ خاص.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح المشاط أن دول التحالف السعودي مستمرة في القرصنةِ البحريّة، واحتجازِ سفنِ المشتقاتِ النفطيةِ والمازوت، وهذا ما له من آثارٍ سيّئةٍ على الحياةِ المعيشيّةِ لأبناءِ الشعبِ اليمنيِّ في كلِّ المستويات.

وخلالَ ترؤسِه اجتماعًا لقيادةِ وزارةِ الكهرباء ضم الوزيرَ احمد العليي وعددًا من الوكلاء، حثَّ المشاط على أهميةِ توسيعِ خِدمات ِالكهرباء، وبذلِ أقصى جهدٍ لديهم بحسَبِ الممكن، للتدخّلِ لإيجادِ حلٍّ عاجلٍ لمعاناةِ أبناءِ محافظةِ الحديدة، نتيجةَ ارتفاعِ درجةِ الحرارة.

وشدّدَ المشاط على أهميّةِ مضاعفةِ الجهودِ للتغلّبِ على التحدياتِ الراهنة، والاستفادةِ من البنى التحتيةِ التي تمتلكُها الوزارةُ والمؤسسةُ العامةُ للكهرباء، والخبراتِ والكوادرِ الوطنيةِ في هذا المجال.