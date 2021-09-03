وزارة الصحة: اكثر من 30 الف إصابة جديدة و595 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 30 ألفا و279 إصابة و595 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

موقع تابناك الإخباري_وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 30 ألفا و279 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و55 ألفا و512 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4 آلاف و544 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واوضحت ان 7 آلاف و831 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و269 ألفا و508 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار الى تسجيل 595 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 108 آلاف و988 حالة وفاة.

وتلقى حتى اليوم 19 مليونا و 149 الفا و847 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 9 ملايين و293 الفا و 143 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 28 مليونا و442 الفا و990 جرعة.

واوضحت الوزارة انه تم لغاية الآن اجراء 29 مليونا و119 الفا و568 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 306 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 32 مدينة.



