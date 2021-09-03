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وزير خارجية بريطانيا: هناك حاجة للتعامل مع طالبان

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الأمر يتطلب التعامل مع طالبان في أفغانستان، لكن بلاده لا تعتزم الاعتراف بحكومتها في الوقت الحالي.
رمز الخبر: ۵۶۵۶۶
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاءت تصريحات راب في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، اليوم الخميس، حيث زار مساكن إيواء للاجئين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة الشهر الماضي.

وقال راب إنه ناقش مع مسؤولين قطريين ضمانات عدم تحول أفغانستان إلى تربة خصبة للإرهاب في المستقبل ومنع تفجر أزمة إنسانية والحفاظ على استقرار المنطقة وضمان التزام طالبان بتعهدها بتشكيل حكومة أكثر شمولا.

وأضاف "التزام المملكة المتحدة إزاء أفغانستان مستمر. علينا التكيف مع الواقع الجديد".

ومضى قائلا "أولويتنا الأولى هي ضمان المرور الآمن للرعايا البريطانيين الباقين (هناك)، والأفغان الذين تعاونوا مع المملكة المتحدة، وغيرهم ممن قد يكونون أكثر عرضة للخطر"، مضيفا أنه سيتحدث مع قادة المنطقة حول تأمين المرور الآمن عبر دول ثالثة.

ونقلت بريطانيا سفارتها في أفغانستان من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

بدوره، قال محمد بن عبد الرحمن إن قطر تجري محادثات مع طالبان وتتعاون مع تركيا بخصوص دعم فني من المحتمل تقديمه لاستئناف العمليات في مطار كابول.

وأضاف الوزير القطري "نتحاور معهم (طالبان)، ونتحاور أيضا مع تركيا بخصوص ما إذا كان بإمكانهم تقديم مساعدة فنية على هذا الصعيد. نأمل في سماع بعض الأنباء الطيبة في الأيام القلائل المقبلة".

وتابع "لا يوجد حتى الآن مؤشر واضح على موعد بدء تشغيل (المطار) بكامل طاقته… ما زلنا نأمل في أن نتمكن من تشغيله بأسرع ما يمكن".

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول الشهر الماضي لكنها لم تحدد بعد شكل إدارتها أو تكشف عن الطريقة التي تعتزم تطبيقها في الحكم.


         

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