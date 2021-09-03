النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۲مشاهدات
‍ پ

تحت شعار معًا نقاوم التطبيع.. احتجاجات في البحرين رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني

خرجت في مناطق مختلفة في البحرين، الأربعاء، مظاهرات احتجاجية رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتنديداً بتعيين السفير البحريني لدى الكيان الصهيوني الذي وصل إلى تل أبيب يوم أمس لمباشرة مهامه رسميًا.
رمز الخبر: ۵۶۵۶۴
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_خرجت في مناطق مختلفة في البحرين، الأربعاء، مظاهرات احتجاجية رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتنديداً بتعيين السفير البحريني لدى الكيان الصهيوني الذي وصل إلى تل أبيب يوم أمس لمباشرة مهامه رسميًا.

وحمل المحتجون في تظاهرة جابت منطقة أبوصيبع غرب لافتات رافضة للتطبيع، ورددوا شعارات مفادها بأن "التطبيع لا يمثّل البحرينيين".

وأحرق المحتجون العلم الإسرائيلي في التظاهرة التي حملت شعار "معا نقاوم التطبيع"، مؤكدين تضامنهم الكامل مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم.

وشهدت مناطق المرخ والسنابس وسماهيج احتجاجات مماثلة رافضة للتطبيع بعد يوم واحد من وصول السفير البحريني لدى الكيان الصهيوني خالد يوسف الجلاهمة إلى تل أبيب لتسلم مهامه الرسمية.

وفي وقت سابق، قال الجلاهمة "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

وأضاف "يشرفني أن أكون جزءا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (..) للتعايش السلمي مع جميع الدول".

وفي 29 أيار/مايو الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة بين عامي 2009 و2013.

وبوصوله، صار الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نشطاء فلسطينيون يشاركون في وقفة ضد الاعتقال السياسي في مدينة رام الله
الهند تغلق كشمير بعد وفاة الزعيم سيد علي جيلاني
الافراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك من سجون الاحتلال
وزير الدفاع البريطاني: الولايات المتحدة لم تعد "قوة عظمى"
رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان
قمة ثلاثية في القاهرة تهدف لتنسيق المواقف إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية
طائرة قطرية جديدة في مطار كابول والدوحة تعمل مع طالبان لإعادة تشغيل المنفذ الاستراتيجي
وقفة احتجاجية في الحسكة للتنديد باستمرار تركيا قطع المياه
قائد قوى الأمن الداخلي: حدود البلاد تحظى بالأمن الكامل
سلطات الاحتلال تعيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلاً
الصحة اللبنانية: تسجيل1121 إصابة جديدة بكورونا
سعيد يوصي بمواصلة العمل بمبادرة أيام التلقيح المكثف
السيد رئيسي يدعو الى الاسراع في إكمال المنظومة الذكية للتحكم بجائحة كورونا
رئيس جمعية القضاة التونسيين: جزء من المجلس الاعلى للقضاء يقود لوبي الفساد
تشنج بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة يبدد الآمال بقرب ولادتها
الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي
الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل
تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود
السفير الايراني في بغداد يتوقع جولة رابعة من المحادثات بين طهران والرياض
مصدر في "طالبان": مطالب المقاومة في بنجشير غير مقبولة
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل 30 شاحنة لدعم قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة
وزير الدفاع ورئيس الأركان الأميركيان يتعهّدان بـ"استخلاص العِبر" من حرب أفغانستان
انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لتأمين الحدود مع سوريا
تونس تستقبل طائرة سعودية محمّلة بمعدّات طبية ومكثفات أكسجين لمكافحة وباء كورونا
حكمتيار: ندعم حكومة طالبان المرتقبة دون شروط مسبقة
تحت شعار معًا نقاوم التطبيع.. احتجاجات في البحرين رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
مسؤول عسكري يكشف عن القيام بـ1372 عملا عسكريا منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: تحسين العلاقات الصينية-الأمريكية مطلوب للتعاون في مجال تغير المناخ
ملك البحرين ووزير خارجية الهند يبحثان التعاون المشترك بين البلدين