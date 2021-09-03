مسؤول عسكري يكشف عن القيام بـ1372 عملا عسكريا منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار

كشف مسؤول عسكري صحراوي عن القيام بـ 1372 عملاً عسكريًا منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار في الثالث عشر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

موقع تابناك الإخباري_وشملت هذه الأعمال العسكرية، تنفيذ الجيش الصحراوي 20 عملية عسكرية في اليوم ضدّ القوات المغربي في كافة القطاعات.

وقدم المدير المركزي للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني الصحراوي هذه المعلومات بمناسبة إستقبال أعضاء وفد المعهد الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية لنيجيريا خلال الزيارة التي قام بها أمس الأربعاء الى المتحف الوطني للمقاومة الصحراوية.

وأضاف المسؤول العسكري الصحراوي أن "هذه الأعمال العسكرية للجيش الصحراوي، كبدت قوات القوات المغربية خسائر بشرية ومادية فادحة، وتمكّن الجيش الصحراوي خلال النصف الأول من العام الحالي من حجز كمية تقدر بأكثر من 6 طن من القنب الهندي القادم من المغرب.