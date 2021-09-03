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50 يومًا على إضراب الأسير كايد الفسفوس عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

أعلن نادي الأسير أنّ الأسير كايد الفسفوس (32 عامًا) من دورا بالخليل والضرب عن الطعام منذ (50) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، تعمدت إدارة سجون الاحتلال نقله بشكلٍ متكرر للتنكيل به، حيث وصلت لنحو سبع مرات منذ شروعه بالإضراب عن الطعام، وآخر عمليات النقل كانت من معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة".
رمز الخبر: ۵۶۵۶۱
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أعلن نادي الأسير أنّ الأسير كايد الفسفوس (32 عامًا) من دورا بالخليل والضرب عن الطعام منذ (50) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، تعمدت إدارة سجون الاحتلال نقله بشكلٍ متكرر للتنكيل به، حيث وصلت لنحو سبع مرات منذ شروعه بالإضراب عن الطعام، وآخر عمليات النقل كانت من معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة".

وذكر أنّ كايد الفسفوس هو أسير سابق اُعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته في تموز/يوليو 2020 وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال وهم أكرم، ومحمود وحافظ. وخلال 2019 خاض إضرابًا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وإلى جانب كايد الفسفوس، يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: مقداد القواسمة منذ (42) يومًا، وأحمد حمامرة منذ (33) يومًا، والمهندس علاء الأعرج منذ (24) يومًا، وهشام أبو هواش من الخليل منذ (16) يومًا، ورايق بشارات منذ (11) يومًا، وشادي أبو عكر منذ (8) أيام، وفق نادي الأسير.

ولفت نادي الأسير إلى أن محاكم الاحتلال وتحديدًا في قضايا المعتقلين الإداريين تمارس دورًا صوريًا، من خلال ترجمة قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، حيث شكّلت محاكم الاحتلال ولا تزال الذراع الأساس في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.

جدير بالذكر، أنّ غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام منذ مطلع العام الجاري، انتهت إضراباتهم باتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ، بحسب نادي الأسير، الذي أشار إلى أنّ نحو 550 أسيرًا رهن الاعتقال الإداري، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وصلت لعدد منهم أكثر من 15 عامًا.


         

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