تونس تستقبل طائرة سعودية محمّلة بمعدّات طبية ومكثفات أكسجين لمكافحة وباء كورونا

موقع تابناك الإخباري_تلقت تونس، امس الأربعاء، دفعة جديدة من المساعدات الممنوحة من السعودية تتمثل في مكثفات أكسجين ومستلزمات طبية أخرى لمساعدة الحكومة بمواجهة وباء كورونا.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد تسلم هذه الشحنة، كل من "الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، والدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس".

ووجّهت رئاسة الجمهورية في بيانها جزيل شكرها وبالغ الامتنان لـ "السعودية على وقوفها الثابت مع تونس في هذا الظرف الوبائي الصعب ومواصلة المدّ التضامني النبيل الذي سيعزز روابط الأخوة والتآزر بين الشعبين الشقيقين."