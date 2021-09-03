يار الله يترأس جلسة مجلس رئاسة أركان الجيش لبحث تطوير العمل في المؤسسة العسكرية

ترأس رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يارالله، امس الأربعاء، جلسة مجلس رئاسة أركان الجيش الرقم (12) لعام 2021، بحضور عدد من المسؤولين.

موقع تابناك الإخباري_ووفق بيان صادر عن وزارة الجفاع العراقية، فقد حضر الجلسة كل من "أمين سر رئاسة أركان الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش (العمليات - التدريب- الميرة)، وقادة الأسلحة، ورئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، ورئيس الأكاديمية العسكرية، وأمين سر المفتشية العسكرية، وأمين سر دائرة الإدارة، ومدير الاستخبارات العسكرية، وعدد من مدراء المديريات".

واضاف البيان: جرى خلال الجلسة مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها والتي تخص تطوير العمل في المؤسسة العسكرية.

واوضحت وزارة الدفاع العراقية ان رئيس أركان الجيش أبدى توجيهاته وتوصياته بهذا الصدد، خلال الجلسة.