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ملك البحرين ووزير خارجية الهند يبحثان التعاون المشترك بين البلدين

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى، أن العلاقات البحرينية الهندية راسخة وتقوم على أسس قوية من التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة.
رمز الخبر: ۵۶۵۵۱
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال لقائه أمس الأربعاء، مع وزير الخارجية الهندي مور اليدهاران لبحث عدد من القضايا والتطورات موضع الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشاد ملك البحرين بمسار العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية وآفاق تعزيزها وتطويرها، معربا عن تقديره للجهود المتواصلة لأبناء الجالية الهندية ومنذ سنوات طويلة في مسيرة البناء والتطور التي تشهدها البلاد، والتي تحظى بالتقدير من شعب البحرين.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الهندي بدور الملك البحريني في تطوير وتنمية أطر التعاون والدفع بمسيرة العلاقات العريقة بين البلدين.

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ملك البحرين ووزير خارجية الهند يبحثان التعاون المشترك بين البلدين