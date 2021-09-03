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راب: بوغتنا بسرعة سقوط كابول التي كان التقييم الاستخباري يتوقع صمودها لنهاية العام

في جلسة استجواب حول التعامل مع الأزمة الأفغانية بعد أسبوعين من الانتقاد، اعلن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب ان حكومته بوغتت بسرعة سقوط كابول التي كان التقييم الاستخباري يتوقع صمودها حتى نهاية العام.
رمز الخبر: ۵۶۵۵۰
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، امس الأربعاء، إن التقييم الاستخباراتي كان يشير إلى أن حركة طالبان لن تستعيد كابول هذا العام، بعد انسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو.

وفي جلسة استجواب استمرت ساعتين حول التعامل مع الأزمة الأفغانية بعد أسبوعين من الانتقاد، اعترف مخاطبا أعضاء البرلمان، بأن المملكة المتحدة "فوجئت بحجم وسرعة سقوط كابول"، وأنه يجب استخلاص الدروس حول كيف تم إجراء التقييم الاستخباراتي.

وأضاف راب في جلسة طارئة للجنة البرلمانية المختارة للشؤون الخارجية "هذا لا يعني أننا لم نستعد لسيناريوهات أخرى أيضا"، لافتا إلى أن الدول الأعضاء الأخرى في الناتو شاركوا هذا التقييم.

وخلال جلسة الاستماع، بدا راب متفاجئا عندما سُئل عن سبب عدم اتخاذ إجراء بشأن "تقييم تقرير المخاطر الرئيسي" الصادر عن وزارة الخارجية في 22 يوليو/حزيران، والذي حذر من إمكانية سقوط المدن، وانهيار قوات الأمن، وعودة طالبان إلى السلطة، والنزوح الجماعي، والحاجة الإنسانية الكبيرة، واحتمالية اضطرار السفارة إلى الإغلاق إذا تدهور الوضع الأمني".

وتابع راب: "التقييم المركزي الذي كنا نسير عليه.. يقول إنه على الأرجح، بعد انسحاب القوات في نهاية أغسطس/ آب، ستشهد البلاد تدهورا مطردا بدءا من تلك النقطة، وأنه من غير المرجح أن تسقط كابول هذا العام".

وكان وزير الخارجية البريطاني، قد ذكر الثلاثاء أن بضع مئات من البريطانيين لم يغادروا أفغانستان حتى الآن.

وأتمت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان الاثنين، منهية حربا تُوجت بعودة حركة طالبان إلى السلطة.

وانتهت مهمة بريطانيا يوم السبت، عندما غادرت آخر رحلة عسكرية كابول بعد إجلاء أكثر من 15 ألف شخص خلال أسبوعين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

         

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