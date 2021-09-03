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سعيد يتهم اطرافا بجلب "مرتزقة" للبلاد: تأثير الجائحة السياسية على تونس لا يقل خطرا عن كورونا

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا لم يسمها بمحاولة جلب "مرتزقة من الخارج" بهدف إرباكه ودفعه إلى التراجع عما هو ماض فيه لإصلاح المسار، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيوضح قريبا العديد من المسائل بشأن دوافع تجميد البرلمان والخطر الداهم والجاثم على الدولة التونسية.
رمز الخبر: ۵۶۵۴۹
تأريخ النشر: 02 September 2021

موقع تابناك الإخباري_و‏قال سعيد في كلمته خلال لقائه امس الأربعاء، بالمكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط: سأقدم قريباً توضيحات بخصوص عدة مسائل تتعلق بالفصل 80 من الدستور التونسي.

وأردف: الجائحة السياسية لا تقل خطرا على الكوفيد هي جائحة ضحيتها الدولة التونسية.

وتابع: راهنت على صدق عدد من الأشخاص لكن الرهان كان خاسراً لأن الهدف ليس الدولة بل البحث عن السلطة، مشيرا إلى أن السلطة مسؤولية أمام الله والتاريخ.

‏وأضاف الرئيس التونسي: كثيرون يبحثون عن ارائك الوزراء داخل السلطة كي يجلسو عليها.. لا يهتمون الا بالمناصب.

وتابع ‏الرئيس سعيد: كثيرين لم يتعظوا وكثيرا يبحثون عن مواقع داخل السلطة والبعض يبحث عن الجلوس على الأرائك وهم لا يهتمون إلا بالمناصب والامتيازات وهمهم الوحيد الدولار والاورو وغيرها من العملات الأخرى.

وأشار سعيد إلى أنه فوجئ بتحدث البعض عن العملات الأجنبية قائلا إنه "يمكن أن يذكرهم بالعملات الأجنبية التي عرفتها تونس وهي الدينار والصوردي والخروبة.

وكشف سعيد أن الذين تم حرمانهم من التنقل لديهم قضايا أمام المحاكم خاصة في الاستيلاء على الأموال العامة.

         

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