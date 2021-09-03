حكمتيار: ندعم حكومة طالبان المرتقبة دون شروط مسبقة

موقع تابناك الإخباري_وأضاف حكمتيار، إنه يجب تكليف أشخاص أكفاء من أجل نجاح حكومة طالبان، وأوضح أنه لا يهدف لتولي منصب في الحكومة، ولا يمتلك الرغبة الملحة ليصبحوا شركاء فيها، مؤكدا على دعمهم المطلق لحكومة طالبان بغض النظر عن شكلها.

وأعرب حكمتيار عن اعتقاده في فشل الحكومات الائتلافية على الدوام، مضيفا: “نحن أشقاء مع طالبان ويوجد بيننا توافق في الآراء”. وأكد أن تركيا تعد من أفضل أصدقاء أفغانستان، مشيرا إلى علاقات الأخوة والثقة بين شعبي البلدين عبر التاريخ. وأشار إلى حيلولة المجتمع الدولي دون إنشاء حكومة جديدة في أفغانستان أو محاولته تعيين حكومة قريبة منه، فإن تبعات الأمر قد تصل حد الحرب بالبلاد.

ودعا حكمتيار العالم لاحترام إرادة الشعب الأفغاني بعد الآن، والاعتراف بالحكومة المقبلة في حال كانت تتناسب مع رغبته.

وفي رده على سؤال حول حجم الخطر الذي يمثله تنظيم داعش في أفغانستان، قال حكمتيار: "تم الترويج على إظهار داعش على أنها كبيرة وأنها تشكل خطرا كبيرا". وتابع: "من حيث الفكر والرأي، لا توجد لداعش مساحة كبيرة في أفغانستان، ولا تشكل (بعد اليوم) تهديدا".

وبخصوص إمكانية أن تصبح قضية المقاتلين الأجانب مشكلة في أفغانستان، أجاب حكمتيار: "لقد تم الترويج أيضا في السابق للقاعدة ولمقاتلين أجانب آخرين في أفغانستان. كان عددهم قليل جدا في السابق واليوم أقل بكثير. أبدا لا يمكن اعتبارهم تهديدا".