مصدر في "طالبان": مطالب المقاومة في بنجشير غير مقبولة

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء: "مطالب أحمد مسعود غير مقبولة، منها قوله مثلا إن بنجشير يجب إعلانها منطقة آمنة وألا تدخل طالبان إليها".

وفي وقت سابق من اليوم نقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن القيادي في "طالبان"، أمير خان متقي، قوله في رسالة مسجلة بعث بها إلى سكان بنجشير الخاضعة لسيطرة "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية" بقيادة أحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود، القائد الراحل لـ "التحالف الشمالي")، إن "مفاوضات جرت لحل مشاكل بنجشير لكنها لم تفض إلى أي نتائج حتى الآن".

وجاءت تصريحات ممثلي "طالبان" على خلفية مفاوضات جرت في الأسابيع الأخيرة بين الحركة وقوات المقاومة في بنجشير بقيادة أحمد مسعود وورود أنباء متضاربة عن نتائجها، بالتزامن مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات على الأرض استعدادا لمواجهة محتملة.

يذكر أن ولاية بنجشير ذات الغالبية الطاجيكية شمالي العاصمة كابل تبقى الولاية الأخيرة غير الخاضعة لحكم "طالبان" بعد وقوع جل أراضي البلاد بما فيها العاصمة كابل، في قبضة الحركة أواسط أغسطس الماضي.



المصدر: "نوفوستي"