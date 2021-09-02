الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من القدس على هدم منزله الذي يسكن فيه، في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وأفادت مصادر فلسطينية، بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المقدسي عقاب جعابيص على هدم منزله وهو عبارة عن كونتينر سكني وغرفة من الصاج تابعة له، تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بالهدم.

وقبل أيّام، أفادت مصادر مقدسية، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني أجبرت عائلة "الدلال" على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيًا، في حي الأشقرية ببيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وأوضحت العائلة في تصريحاتٍ صحفية، أنّ المنازل الثلاثة يسكنها 13 فردًا معظمهم من الأطفال، وإن أحدها بني منذ نحو 22 عامًا، وخلال هذه السنوات الطويلة وكلت محاميًا للدفاع عنها ضد الهدم، ودفعت غرامات باهظة في محاولة لترخيص الأبنية، إلّا أن سلطات الاحتلال رفضت ووضعت شروطًا تعجيزية.

يُذكر أنّ بلدية الاحتلال تستهدف آلاف العائلات الفلسطينيّة في جميع القرى والبلدات في القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص، ورغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء، إلّا أن بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

وهدمت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، 474 مبنى فلسطينيًا، بما فيها 150 مبنًى موّلها المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.