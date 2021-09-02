النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من القدس على هدم منزله الذي يسكن فيه، في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.
رمز الخبر: ۵۶۵۳۹
تأريخ النشر: 02 September 2021

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

موقع تابناك الإخباري_وأفادت مصادر فلسطينية، بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المقدسي عقاب جعابيص على هدم منزله وهو عبارة عن كونتينر سكني وغرفة من الصاج تابعة له، تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بالهدم.

وقبل أيّام، أفادت مصادر مقدسية، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني أجبرت عائلة "الدلال" على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيًا، في حي الأشقرية ببيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وأوضحت العائلة في تصريحاتٍ صحفية، أنّ المنازل الثلاثة يسكنها 13 فردًا معظمهم من الأطفال، وإن أحدها بني منذ نحو 22 عامًا، وخلال هذه السنوات الطويلة وكلت محاميًا للدفاع عنها ضد الهدم، ودفعت غرامات باهظة في محاولة لترخيص الأبنية، إلّا أن سلطات الاحتلال رفضت ووضعت شروطًا تعجيزية.

يُذكر أنّ بلدية الاحتلال تستهدف آلاف العائلات الفلسطينيّة في جميع القرى والبلدات في القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص، ورغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء، إلّا أن بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

وهدمت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، 474 مبنى فلسطينيًا، بما فيها 150 مبنًى موّلها المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي
تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود
الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل
وفد أمريكي من مطار بيروت: لا حاجة للبنان إلى الوقود الإيراني
تونس..انطلاق صرف المساعدات المالية الاستثنائية للعائلات المعوزة
بوتين: 20 عاما حاولت واشنطن فرض معاييرها في أفغانستان والنتيجة صفر.. مآس وخسائر فقط
محاكمة جديدة لزعيم اليمين السابق جان ماري لوبن بتهمة التحريض على الكراهية
الحكومة تقرر إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً بسبب كورونا
شرطة المرور في صعدة تدشن تنظيم وتطوير البلوكات لتحسين مظهر المحافظة
تسرب 20 ألف طن من النفط في البحر المتوسط مصدره سوريا
البرهان يؤكد دعم جهود تعزيز الاستقرار بمنطقة آبيي
إصابة 4 مدنيين في الحديدة برصاص مسلحي قوى التحالف السعودي
أردوغان: قادرون على إنتاج العديد من الصناعات والعالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة
ورشة افتتاحية لمشروع دعم أسباب الصمود وسبل العيش في صعدة
المطاحن تواجه أزمة المازوت
جون كيرى يصل طوكيو ويجري محادثات مع مسؤولين حول قضايا المناخ
هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي
الحلبوسي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين
وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون
رئيس الوزراء يستقبل سفير مصر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي
اعتصام تضامني في رام الله مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون
مقاومة الإمام موسى الصدر أصبحت في المكان الذي كان يريدها فيه
الكاظمي يعلن تحقيق تقدم بملف مكافحة الفساد ويوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات
صورة أمريكا تتكسر بعد انسحابها من أفغانستان
ناظم: العراق نجح بتتويج جهوده الدبلوماسية واستعادة دوره الإقليمي
السيد نصرالله يتلقى برقية جوابية السيد رئيسي: لا ‏يمكن لأي طرف في المنطقة ولا لأي قوة دولية أن يتجاهل وجود حزب الله