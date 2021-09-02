سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي

موقع تابناك الإخباري_يقع سوق بهلاء مباشرة عبر الطريق الرئيسي المؤدي إلى قلعة بهلاء، والواقع في ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية في قلب خارطة سلطنة عمان، حيث يبعد عن العاصمة مسقط 190كم.

ويعود تاريخ تشييده الى الربع الثاني من القرن ١٩ الميلادي،، حيث يعد من الاسواق التقليدية العمانية القديمة، وهو جزء من واحة بهلاء.

وتبلغ مساحته حوالي 4493 متر مربع، ويشمل مجموعة من 142 متجر يبيع مختلف المنتجات المحلية، بما في ذلك الأدوات المنزلية والأعشاب والتوابل والسلع الفخارية والقطع الأثرية الفضية وغيرها من العناصر اليدوية التقليدية.

وقد تم بناء السوق في الأصل باستخدام الطوب الطيني، وقد قامة وزارة التراث والسياحه بترميم السوق كأحد أهم معالم موقع واحة بهلاء كمحمية ثقافية مسجلة على قائمة التراث العالمي اليونسكو.

ويأمل اهالي الولاية بتفعيل السوق كمركز تجاري وسياحي يعبر عن قيمته التراثية والاقتصادية.