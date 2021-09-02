النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود

تواصل القوات الأفغانية الموالية للزعيم أحمد شاه مسعود تدريب عناصرها في وادي بانشير آخر معقل المقاتلين المناوئين لحركة طالبان التي أعلنت سيطرتها على البلاد منتصف شهر آب/أغسطس الماضي.
رمز الخبر: ۵۶۵۳۷
تأريخ النشر: 02 September 2021

تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود

موقع تابناك الإخباري_وتظهر مقاطع مصوّرة عناصر ينتمون لقوات المقاومة الوطنية وقوات أخرى مناهضة لحركة طالبان، وهم يجرون تمرينات لياقة بدنية وتدريبات على استخدام الأسلحة الخفيفة، إضافة إلى تنفيذ مناورات عسكرية تحاكي حرب الشوارع.

وأحمد شاه مسعود (32 عاماً) هو ابن أحمد شاه مسعود، أحد القادة العسكريين الأفغان السابقين الذين قاتلوا ضد الوجود السوفييتي في ثمانينيات القرن الماضي، وقد عزز أحمد شاه مسعود الإبن وضعه في وادي بانشير من خلال قوة يقدرُ عددها بالآلاف وهم عناصر من جماعات محلية وبقايا الجيش.

وكان عضوان من الجماعة الرئيسية المعارضة لحركة طالبان أكدا أن اشتباكا دار بين قوات طالبان ومقاتلي جماعتهم في وادي بانجشير شمالي العاصمة كابول مساء الاثنين الماضي وأسفر عن مقتل سبعة على الأقل من الحركة.

وقال فهيم دشتي المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية إن القتال دار عند المدخل الغربي للوادي حيث هاجمت طالبان مواقع للجماعة. وأضاف أن قوات الجماعة صدت الهجوم، الذي ربما كان اختبارا لدفاعات الوادي، وأن ثمانية من عناصر طالبان لقوا مصرعهم كما أصيب عدد مماثل. وأشار إلى إصابة اثنين من أعضاء قوات المقاومة الوطنية.

ومن ناحيته، قال بسم الله محمدي عضو الحركة المعارضة الذي كان وزيرا في حكومة الرئيس السابق أشرف غني على تويتر “في الليلة الماضية هاجمت طالبان بانشير، لكنها هُزمت وقُتل سبعة وأصيب عدد آخر"، مضيفاً: "انسحبوا بعد تكبد خسائر ثقيلة".

ومنذ سقوط كابل بيد طالبان كان إقليم بانشير هو الوحيد الذي صمد أمام الحركة، ودعا مسعود إلى تسوية يجري التفاوض عليها مع طالبان، لكنه قال إن قواته ستقاوم إن هوجم إقليمه في الوادي الجبلي الضيق.

وكان مسعود الإبن قال لرويترز في وقت سابق إن مؤيديه مستعدون للقتال إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم. وأضاف "يريدون أن يدافعوا، يقاتلوا، يريدون أن يقاوموا أي نظام شمولي".

ودعا مسعود إلى تشكيل حكومة شاملة ذات قاعدة عريضة في كابل تمثل كل الطوائف العرقية المختلفة في أفغانستان، قائلا إن "النظام الشمولي" لا ينبغي أن يعترف به المجتمع الدولي. وتابع مسعود "هناك كثيرون من أقاليم كثيرة أخرى يسعون للجوء إلى وادي بانشير. إنهم يقفون معنا ولا يريدون القبول بهوية أخرى لأفغانستان".

ولاقى أحمد شاه مسعود الأب حتفه قبل أيام من هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، على يد مسلحي تنظيم القاعدة، لكن اسمه ما زال له مكانته في أفغانستان وأنحاء العالم.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي
تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود
الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل
وفد أمريكي من مطار بيروت: لا حاجة للبنان إلى الوقود الإيراني
تونس..انطلاق صرف المساعدات المالية الاستثنائية للعائلات المعوزة
بوتين: 20 عاما حاولت واشنطن فرض معاييرها في أفغانستان والنتيجة صفر.. مآس وخسائر فقط
محاكمة جديدة لزعيم اليمين السابق جان ماري لوبن بتهمة التحريض على الكراهية
الحكومة تقرر إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً بسبب كورونا
شرطة المرور في صعدة تدشن تنظيم وتطوير البلوكات لتحسين مظهر المحافظة
تسرب 20 ألف طن من النفط في البحر المتوسط مصدره سوريا
البرهان يؤكد دعم جهود تعزيز الاستقرار بمنطقة آبيي
إصابة 4 مدنيين في الحديدة برصاص مسلحي قوى التحالف السعودي
أردوغان: قادرون على إنتاج العديد من الصناعات والعالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة
ورشة افتتاحية لمشروع دعم أسباب الصمود وسبل العيش في صعدة
المطاحن تواجه أزمة المازوت
جون كيرى يصل طوكيو ويجري محادثات مع مسؤولين حول قضايا المناخ
هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي
الحلبوسي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين
وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون
رئيس الوزراء يستقبل سفير مصر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي
اعتصام تضامني في رام الله مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون
مقاومة الإمام موسى الصدر أصبحت في المكان الذي كان يريدها فيه
الكاظمي يعلن تحقيق تقدم بملف مكافحة الفساد ويوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات
صورة أمريكا تتكسر بعد انسحابها من أفغانستان
ناظم: العراق نجح بتتويج جهوده الدبلوماسية واستعادة دوره الإقليمي
السيد نصرالله يتلقى برقية جوابية السيد رئيسي: لا ‏يمكن لأي طرف في المنطقة ولا لأي قوة دولية أن يتجاهل وجود حزب الله