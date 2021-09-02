تونس..انطلاق صرف المساعدات المالية الاستثنائية للعائلات المعوزة

انطلق في تونس صرف المساعدات المالية الاستثنائية للعائلات المعوزة المتمتعة بالمنحة القارة والمتضررة من تداعيات جائحة كورونا.

موقع تابناك الإخباري_وشهدت مكاتب البريد بمختلف جهات الجمهورية اقبال العائلات المعنية لاستلام اموالهم.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، عن انطلاق صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات المعوزة المنتفعة بالمنحة الشهريّة القارة.

وأشارت إلى أنه بإمكان كافّة العائلات المنتفعة بالمنحة الشهريّة القارة سحب المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية المقدّرة بـ 300 دينار من أي موزّع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية يحمل العلامة الصفراء "1021".

وأفادت الوزارة أن هذه المساعدات المالية الظرفيّة المقدّرة بـ 300 دينار ستصرف كذلك للمنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة بداية من يوم الجمعة 3 ايلول على دفعات، وذلك بعد تلقيهم إرساليّة قصيرة تتضمّن تأكيد انتفاعهم بالمساعدة وتاريخ صرفها، وذلك حرصا على احترام البروتوكولات الصحيّة وتفادي الاكتظاظ والتوقّي من انتشار العدوى.