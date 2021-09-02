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بوتين: 20 عاما حاولت واشنطن فرض معاييرها في أفغانستان والنتيجة صفر.. مآس وخسائر فقط

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التواجد الأمريكي في أفغانستان استمر 20 عاما دون تحقيق أي تقدم، النتيجة هي المأساة والخسائر فقط.
رمز الخبر: ۵۶۵۳۳
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال بوتين اليوم الأربعاء خلال لقاء مع مجموعة من التلاميذ، في مركز الأطفال "أوكيان" في فلاديفستوك، في "يوم المعرفة"، بمناسبة انطلاق السنة الدراسة الجديدة: يجب أن يدرك الجميع أنه من المستحيل فرض أي شيء من الخارج. يجب أن ينضج الوضع. وإذا أراد شخص أن ينضج الوضع بشكل أسرع، فعليه مساعدة الناس.

واردف: الأحداث التي تجري في مكان ليس بعيدا عنا، أقصد أفغانستان.. لمدة عشرين عاما، كانت القوات الأمريكية موجودة في تلك المنطقة ولمدة عشرين عاما حاولوا "إضفاء الطابع الحضاري" على الناس الذين يعيشون هناك.

وتابع قائلا: "في الواقع، حاولوا تقديم معاييرهم ومعايير الحياة الخاصة بهم بأوسع معنى للكلمة، بما في ذلك التنظيم السياسي للمجتمع.

وأضاف: "والنتيجة ليست إلا مآس وخسائر فقط للولايات المتحدة، طالت من قام بذلك الأمر وكذلك وبشكل أكبر أبناء الشعب الأفغاني. النتيجة هي صفر، إن لم تكن أقل منه، إن صح التعبير".

ودعا بوتين إلى ضرورة "إدراك حقيقة أنه من المستحيل فرض أي شيء من الخارج"، وقال: "لا بد أن ينضج الوضع. وإذا أراد أحد أن يحدث ذلك بشكل أسرع وأحسن، فالأمر يتطلب تقديم مساعدة للناس".

وتابع: "نعم، يمكن ويجب القيام بذلك ولكن يجب فعله بطريقة حضارية، من خلال خطوات دقيقة ومحسوبة ودعم الاتجاهات الإيجابية دون عجلة.. لا بد من التحلي بالصبر "، مضيفا أنه "من دون توفر جملة العوامل هذه يتعذر عمليا تحقيق أي نتيجة إيجابية".

وكان بوتين قد شدد في بداية اللقاء، على أهمية نظام التعليم الحضوري في المدارس والجامعات.

وقال "إن كفاءة عمل الشخص هي أحد معايير كفاءة العمل والقدرة على العمل ضمن فريق. كيف يمكن العمل ضمن فريق، إذا كانت الدراسة عن بعد؟ هذا مستحيل". وأضاف: "أحد أهم معايير النجاح، والتي يجب أن يتمتع بها الشخص، سوف تتلاشى".

وشدد الرئيس بوتين، خلال الحديث على "أهمية معرفة ماضينا - لأنها ستساعدنا على فهم الحاضر وتخيل ما ينتظرنا غدا".


         

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