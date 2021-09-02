الحكومة تقرر إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً بسبب كورونا

دخلت اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الحكومة الاردنية لفتح القطاعات، والوصول إلى صيف آمن حيز التنفيذ .

موقع تابناك الإخباري_وتتضمن إجراءات المرحلة الثالثة إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الحضوري للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.

كما تتضمن المرحلة الثالثة السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمئة، وبحد أقصى 200 شخص.

كما تسمح هذه المرحلة للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محدودة ووفق شروط خاصة، إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمئة.