تسرب 20 ألف طن من النفط في البحر المتوسط مصدره سوريا

تهدد بقعة نفطية مصدرها تسرب، حصل الأسبوع الماضي في محطة بانياس السورية، السواحل الشمالية لقبرص في حين تضاعفت الدعوات لتحرك مشترك من جانبي الجزيرة المقسمة.

موقع تابناك الإخباري_وقالت إدارة الثروة السمكية والبحوث البحرية في قبرص، إن البقعة النفطية قد تصل إلى الطرف الشمالي الشرقي لقبرص في غضون 24 ساعة. وأضافت أن المعلومات والصور التي وردت من السفن في المنطقة تظهر أن "البقعة عبارة عن طبقة رقيقة من النفط وليست كثيفة".

وقال مسؤول في "جمهورية شمال قبرص التركية" إن البقعة التي تحتوي على 20 ألف طن من النفط في المتوسط تشكلت عقب تسرب نفطي في محطة بانياس السورية للطاقة الأسبوع الماضي التي تبعد 160 كيلومترا عن قبرص.

وقال إيرول أدالييه من مركز "ديب دايفينغ" للغوص الذي يشارك في عمليات احتواء انتشار البقعة في شبه جزيرة كرباشا في شمال الجزيرة "نواجه كارثة كبرى. نتحدث عن 20 ألف طن من النفط .... البقعة على مسافة 32 كيلومترا قبالة سواحل قبرص".

وقال كوستاس كاديس، وزير البيئة في جمهورية قبرص المعترف بها دوليا "لم ترصد أي بقعة في المناطق الخاصعة لسلطة جمهورية قبرص" ولا يتوقع حصول أي مشكلة فيها. وأعرب عن استعداد الحكومة لمساعدة القبارصة الأتراك لمواجهة أي تلوث بحري.

ووفقًا لأدالييه فإن شمال قبرص تفتقر إلى الوسائل اللازمة للتعامل مع هذا التسرب النفطي وأن التعاون الدولي ضروري.