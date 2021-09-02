إصابة 4 مدنيين في الحديدة برصاص مسلحي قوى التحالف السعودي

أصيب 3 مواطنين يمنيين في حي الشهداء و مواطن آخر في حي السلخانة بمديرية الحالي في الحديدة، نتيجة استهداف مسلحي التحالف الأمريكي السعودي الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة الرشاشة.

موقع تابناك الإخباري_الاستهداف الأرعن لمسلحي التحالف الأمريكي السعودي الأعيان المدنية في مديرية الحالي، تسبب في تضرر عدد من المركبات التابعة لإحدى شركات إخوان ثابت بحي الشهداء.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد خروقات مسلحي قوى التحالف لإتفاق السويد، وصمت بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة إزاء الجرائم المتواصلة للعدوان بحق المدنيين.

ويشار إلى أن الحديدة منذ التوقيع على اتفاق التهدئة في السويد عام 2018، تتعرض بشكل يومي لسلسلة خروقات ترتكبها قوى العدوان، كان آخرها ارتكابها لأكثر من 265 خرقاً في جبهات الحديدة خلال الساعات الماضية.