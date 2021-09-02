أردوغان: قادرون على إنتاج العديد من الصناعات والعالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة

موقع تابناك الإخباري_وأفاد في كلمته امس الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الحربية البحرية والجوية التابعة لجامعة الدفاع الوطنية بإسطنبول، أن بعض الدول التي امتنعت عن بيع تركيا الأسلحة المتطورة، قدمت تلك الأسلحة بالمجان لتنظيمات إرهابية وأنظمة حكم دموية.

وأردف "رغم أننا حلفاء في الناتو، إلا أن تلك الدول قدمت الأسلحة والمعدات بلا مقابل لتنظيمات إرهابية، وكنا قد ضبطنا قسما منها خلال عملياتنا العسكرية ضد الإرهاب، وأضفناها إلى مستودعات الأسلحة الخاصة بنا".

وأشار أردوغان إلى أنه حضر مؤخرا في مراسم تسليم مسيرات "أقينجي" الهجومية، والتي تعتبر 3 دول فقط قادرة على تطوير هذا النوع من الطائرات. وقال: "العالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة في مناطق الصراع من سوريا إلى (إقليم) قره باغ (الأذربيجاني)، إلى جانب نجاحها في كفاحنا ضد الإرهاب".

وأكد أن تركيا أصبحت قادرة على إنتاج العديد من الصناعات الدفاعية كالدبابات والمدافع والصواريخ والرادار والقنابل والبنادق بشكل أفضل من نظيراتها العالمية، حسب قوله.

ولفت إلى استمرار بلاده في إنجاز وتطوير الكثير من مشاريع الصناعات الدفاعية في الوقت الحالي، وأنه من المنتظر إتمامها خلال 3 إلى 5 سنوات قادمة، لترتقي معها تركيا إلى المراكز المتقدمة على مستوى العالم.

وأوضح أن "سبب الهجوم على استقرار بلادنا ووحدة شعبنا وقوة دولتنا وسمعتها هو إخراج تركيا من اللعبة مرة أخرى". وتابع: "حاولوا بالكثير من الطرق حتى اليوم، بدءا من الوصاية وحتى محاولة الانقلاب، لكنهم فشلوا، وسيفشلون بعد اليوم".

وشدد الرئيس التركي أنه "لن يتمكن أحد من إعاقة هدفنا في تركيا القوية والعظيمة بحلول ذكرى مئوية تأسيس الجمهورية عام 2023".

وأضاف: "سنعطي الرسالة الأخيرة عام 2023، لمن لم يفهم الرسالة في معارك ملاذ كرد، وجنق قلعة، وحروب الاستقلال، ومحاولة انقلاب 15 تموز (محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم غولن عام 2016)".



