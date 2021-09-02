النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۲مشاهدات
‍ پ

أردوغان: قادرون على إنتاج العديد من الصناعات والعالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العالم أجمع يشيد بنجاح الطائرات التركية المسيرة المسلحة في مناطق الصراع ومكافحة الإرهاب.
رمز الخبر: ۵۶۵۲۶
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأفاد في كلمته امس الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الحربية البحرية والجوية التابعة لجامعة الدفاع الوطنية بإسطنبول، أن بعض الدول التي امتنعت عن بيع تركيا الأسلحة المتطورة، قدمت تلك الأسلحة بالمجان لتنظيمات إرهابية وأنظمة حكم دموية.

وأردف "رغم أننا حلفاء في الناتو، إلا أن تلك الدول قدمت الأسلحة والمعدات بلا مقابل لتنظيمات إرهابية، وكنا قد ضبطنا قسما منها خلال عملياتنا العسكرية ضد الإرهاب، وأضفناها إلى مستودعات الأسلحة الخاصة بنا".

وأشار أردوغان إلى أنه حضر مؤخرا في مراسم تسليم مسيرات "أقينجي" الهجومية، والتي تعتبر 3 دول فقط قادرة على تطوير هذا النوع من الطائرات. وقال: "العالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة في مناطق الصراع من سوريا إلى (إقليم) قره باغ (الأذربيجاني)، إلى جانب نجاحها في كفاحنا ضد الإرهاب".

وأكد أن تركيا أصبحت قادرة على إنتاج العديد من الصناعات الدفاعية كالدبابات والمدافع والصواريخ والرادار والقنابل والبنادق بشكل أفضل من نظيراتها العالمية، حسب قوله.

ولفت إلى استمرار بلاده في إنجاز وتطوير الكثير من مشاريع الصناعات الدفاعية في الوقت الحالي، وأنه من المنتظر إتمامها خلال 3 إلى 5 سنوات قادمة، لترتقي معها تركيا إلى المراكز المتقدمة على مستوى العالم.

وأوضح أن "سبب الهجوم على استقرار بلادنا ووحدة شعبنا وقوة دولتنا وسمعتها هو إخراج تركيا من اللعبة مرة أخرى". وتابع: "حاولوا بالكثير من الطرق حتى اليوم، بدءا من الوصاية وحتى محاولة الانقلاب، لكنهم فشلوا، وسيفشلون بعد اليوم".

وشدد الرئيس التركي أنه "لن يتمكن أحد من إعاقة هدفنا في تركيا القوية والعظيمة بحلول ذكرى مئوية تأسيس الجمهورية عام 2023".

وأضاف: "سنعطي الرسالة الأخيرة عام 2023، لمن لم يفهم الرسالة في معارك ملاذ كرد، وجنق قلعة، وحروب الاستقلال، ومحاولة انقلاب 15 تموز (محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم غولن عام 2016)".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي
تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود
الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل
وفد أمريكي من مطار بيروت: لا حاجة للبنان إلى الوقود الإيراني
تونس..انطلاق صرف المساعدات المالية الاستثنائية للعائلات المعوزة
بوتين: 20 عاما حاولت واشنطن فرض معاييرها في أفغانستان والنتيجة صفر.. مآس وخسائر فقط
محاكمة جديدة لزعيم اليمين السابق جان ماري لوبن بتهمة التحريض على الكراهية
الحكومة تقرر إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً بسبب كورونا
شرطة المرور في صعدة تدشن تنظيم وتطوير البلوكات لتحسين مظهر المحافظة
تسرب 20 ألف طن من النفط في البحر المتوسط مصدره سوريا
البرهان يؤكد دعم جهود تعزيز الاستقرار بمنطقة آبيي
إصابة 4 مدنيين في الحديدة برصاص مسلحي قوى التحالف السعودي
أردوغان: قادرون على إنتاج العديد من الصناعات والعالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة
ورشة افتتاحية لمشروع دعم أسباب الصمود وسبل العيش في صعدة
المطاحن تواجه أزمة المازوت
جون كيرى يصل طوكيو ويجري محادثات مع مسؤولين حول قضايا المناخ
هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي
الحلبوسي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين
وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون
رئيس الوزراء يستقبل سفير مصر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي
اعتصام تضامني في رام الله مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون
مقاومة الإمام موسى الصدر أصبحت في المكان الذي كان يريدها فيه
الكاظمي يعلن تحقيق تقدم بملف مكافحة الفساد ويوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات
صورة أمريكا تتكسر بعد انسحابها من أفغانستان
ناظم: العراق نجح بتتويج جهوده الدبلوماسية واستعادة دوره الإقليمي
لافروف يعلن عن مشاورات روسية أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في ايلول/سبتمبر