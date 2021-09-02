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ورشة افتتاحية لمشروع دعم أسباب الصمود وسبل العيش في صعدة

أقيمت في محافظة صعدة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل افتتاحية لمشروع تقوية الصمود وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي ومن أجل تحسين الأمن الغذائي.
رمز الخبر: ۵۶۵۲۵
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الإخباري_تهدف الورشة التي تنظمها منظمة رعاية الأطفال الدولية بالتنسيق مع فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بصعدة الممول من الحكومة الألمانية (BMZ)، لمدراء مديريات ساقين، والصفراء، ومجز، وحيدان، ورازح ومدراء فروع المجلس الإنساني بمديريات المحافظة، تهدف إلى تقوية الصمود وسبل العيش من أجل تحسين الأمن الغذائي والتغذوي.

وخلال الورشة أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أهمية الاستفادة من برامج الورشة والخروج منها باستفادة ناجحه ومثمره في الميدان، مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع التي ستحسن وتدعم التمكين الاقتصادي وتعزز أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية.

كما أشاد محافظ صعدة بجهود ومساعي فرع المجلس الإنساني بالمحافظة لتنسيق مثل هذه المشاريع التي تحتاجها المحافظة وتخدم المجتمع في ضل الضروف التي يعيشها الناس مع استمرار العدوان والحصار الغاشم.

وأكد المحافظ عوض أهمية التنسيق مع فرع المجلس الإنساني في تنفيذ المشاريع الانسانية والخيرية والتنموية التي تنفذها المنظمات.

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