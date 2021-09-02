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وفد من وزارة الداخلية يتفقد منتسبي الوحدات الأمنية في محافظة تعز

تفقد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى ومعه رئيس مصلحة الاحوال المدنية وعدد من وكلاء الوزارة، اليوم الاربعاء، منتسبي الوحدات الامنية في محافظة تعز.
رمز الخبر: ۵۶۵۲۴
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وكان في استقبالهم مدير عام شرطة محافظة تعز العميد احمد يحي محمد مداعس، وخلال الزيارة اطلع الوفد الزائر على اوضاع السجناء في الاصلاحية، مشددة على ضرورة الاهتمام بالسجناء وترحليهم اول باول الى القضاء.

نائب وزير الداخلية زار مركز الاصدار الالي، واطلع على حجم الدمار الذي لحق بالمركز من قبل طيران التحالف السعودي الذي استهدفه بغارات عدة في آب/أغسطس من العام 2015.

واعتبر المرتضى ان ما تقوم به الاجهزة الامنية من دور مشرف في ظبط الامن والاستقرار وكذا تسهيل وإنجاز معاملات المواطنين خصوصا في ظل ما يمر به اليمن من حرب تعد مكسبا للشعب اليمني وصمودا آخر.

وعبر مدير عام شرطة محافظة تعز عن شكره وامتنانه لهذه الزياره التي تعبر عن مدى الاهتمام من قبل الوزير والوكلاء بمحافظة تعز وحرصهم على تقديم النموذج الارقي والاسمى في حفظ الامن والاستقرار.

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