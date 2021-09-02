النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۴مشاهدات
‍ پ

لافروف يرحب بتصريحات بايدن وماكرون عن وقف التدخل في شؤون دول ويكشف أولوية روسيا في أفغانستان

رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتصريحات الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة وضع حد لتدخلات الخارج في شؤون الدول الأخرى.
رمز الخبر: ۵۶۵۲۰
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وذكّر لافروف في كلمة ألقاها خلال افتتاح العام الدراسي أمام المدرسين والطلبة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، اليوم الأربعاء، بأن بايدن وماكرون، في تصريحات جاءت على لسان بايدن وماكرون وتفصل بينها بضعة أيام فقط، أشارا إلى ضرورة وضع حد للتدخل في شؤون دول أخرى بهدف فرض نموذج غربي من الديمقراطية عليها.

ووصف لافروف هذه التصريحات بأنها إيجابية، مضيفا أنه إذا صح هذا الكلام فتأمل روسيا في تهدئة الأوضاع في العالم.

وقال وزير الخارجية الروسي: "نرحب بمثل هذه التصريحات ودعينا منذ وقت طويل إلى استخلاص الدروس من المغامرات التي انخرط فيها زملاؤنا الغربيون في العقود الأخيرة".

وتابع: "بعد المأساة في أفغانستان وانسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من هذا البلد على نحو مستعجل، ترتفع في أوروبا جوقة من الأصوات تدعو إلى التعويل في المستقبل على النفس وليس على التوجيهات الصادرة عن واشنطن، في كل الشؤون المتعلقة بالسياسات الخارجية لاسيما المرتبطة بنشر قوات مسلحة".

وأكد لافروف أن أولوية موسكو، بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، تعود إلى ضمان أمن حلفائها في آسيا الوسطى، محذرا من أن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على حدود روسيا الجنوبية.

وأضاف: "نأمل أن نتفق معا على خطوات خارجية ستسهم في تهيئة الظروف الملائمة داخل أفغانستان لتشكيل حكومة وطنية شاملة في الواقع، ونعمل بشكل نشط في هذا الاتجاه حاليا".

وفي جانب آخر من حديثه، قال وزير الخارجية الروسي، إن الغرب يحاول جر الهند إلى مواجهة في الشرق.

وأردف: "في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، يجري الآن تطبيق استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، الساعية بشكل صريح إلى تحقيق الهدف المعلن، وهو احتواء الصين. وهم يحاولون جر شريك استراتيجي آخر لنا مثل الهند للانخراط في هذه الألعاب".

وأشار لافروف، إلى أن "الذين تخلوا عن سيادتهم ووقفوا في صف واحد بقيادة الولايات المتحدة والدول الغربية أخرى، لم يعد بمقدورهم قول حتى ولو كلمة واحدة معارضة".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي
تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود
الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل
وفد أمريكي من مطار بيروت: لا حاجة للبنان إلى الوقود الإيراني
تونس..انطلاق صرف المساعدات المالية الاستثنائية للعائلات المعوزة
بوتين: 20 عاما حاولت واشنطن فرض معاييرها في أفغانستان والنتيجة صفر.. مآس وخسائر فقط
محاكمة جديدة لزعيم اليمين السابق جان ماري لوبن بتهمة التحريض على الكراهية
الحكومة تقرر إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً بسبب كورونا
شرطة المرور في صعدة تدشن تنظيم وتطوير البلوكات لتحسين مظهر المحافظة
تسرب 20 ألف طن من النفط في البحر المتوسط مصدره سوريا
البرهان يؤكد دعم جهود تعزيز الاستقرار بمنطقة آبيي
إصابة 4 مدنيين في الحديدة برصاص مسلحي قوى التحالف السعودي
أردوغان: قادرون على إنتاج العديد من الصناعات والعالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة
ورشة افتتاحية لمشروع دعم أسباب الصمود وسبل العيش في صعدة
المطاحن تواجه أزمة المازوت
جون كيرى يصل طوكيو ويجري محادثات مع مسؤولين حول قضايا المناخ
هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي
الحلبوسي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين
وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون
رئيس الوزراء يستقبل سفير مصر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي
اعتصام تضامني في رام الله مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون
مقاومة الإمام موسى الصدر أصبحت في المكان الذي كان يريدها فيه
الكاظمي يعلن تحقيق تقدم بملف مكافحة الفساد ويوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات
صورة أمريكا تتكسر بعد انسحابها من أفغانستان
ناظم: العراق نجح بتتويج جهوده الدبلوماسية واستعادة دوره الإقليمي
لافروف يعلن عن مشاورات روسية أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في ايلول/سبتمبر