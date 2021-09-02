الرئيس بري لوفد من الكونغرس: نأمل انجاز حكومة قريبا.. ولإلزام اسرائيل تطبيق القرارات الدولية

أعرب رئيس مجلس النوابي ​نبيه بري​ عن أمله بانجاز ​حكومة​ في القريب العاجل، مشدداً بالمقابل الالتزام باجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها.

موقع تابناك الإخباري_وعرض بري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، خلال لقائه في عين التينة اليوم الاربعاء، وفداً من ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​الكونغرس الأميركي​ برئاسة السيناتور كريستوفر مورفي، وكل من السيناتور ريتشارد بلو منثل، السيناتور كريستوفر فان هولاند وتوماس اوسوف، بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

وحول ال​سياسة​ الامريكية في المنطقة، اكد بري في الشأن الفلسطيني على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وضرورة عدم إبقاء ​"اسرائيل​" إستثناءً وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار الاممي 1701.

كما أكد رئيس المجلس لوفد الكونغرس على "ضرورة حصول لبنان على إستثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع الشقيقة ​سوريا​ بما يساعده في حل الكثير من الازمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني".