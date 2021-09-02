وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك بخان يونس جنوب غزة

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء وقفة تضامنية مع المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أنهار الديك.

موقع تابناك الإخباري_وشارك في الوقفة عشرات النسوة رفعنّ صور الأسيرة الديك ولافتات تطالب المؤسسات بالتدخل للإفراج عنها وأخرى كتب عليها "الحرية للأسيرة أنهار الديك استمرار اعتقال الأسيرات الفلسطينيات انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف".

وقال مسؤول مكتب الجبهة في خان يونس محمد صلاح "جئنا رفضًا للانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيان خاصة أنهار الديك التي ستضع مولودتها داخل المعتقل دون الاكتراث لوضعها الصحي وحاجتها لرعاية طبية خاصة".

وأضاف صلاح "الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى والأسيرات هو مخالف للقانون الدولي الإنساني بالتالي مطالبتنا اليوم وبشكل فوري وعاجل الإفراج عن أنهار الديك لتكون أهلها خاصة أنها تمر في ظروف صحية صعبة".

ودعا كل المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية للتحرك الفوري والجاد لإنقاذ حياة الأسيرة الديك ومولودها قبل تعرضها لأي مكروه في معتقلات الاحتلال. ولفت إلى أن فعالياتهم وحراكهم مستمرة حتى يتحقق حلم الأسرى على رأسهم الأسيرة الديك بالحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسيرة الديك من قرية كفر نعمة قرب رام الله، معتقلة منذ خمسة أشهر في سجون الاحتلال بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن ولم يصدر بحقها بعد أي حكم.

وتقبع منذ اعتقالها في سجن الدامون الإسرائيلي، وسُمح لزوجها فقط بزيارتها لمرة واحدة.