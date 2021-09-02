بدء حملة تطعيم أكثر من 100 ألف طالب في قطاع غزة

بدأت وزارة الصحة في غزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم طلبة المدارس الثانوية ضد فيروس كوفيد19.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الحملة التي تنفذها دائرة الصحة المدرسية بالوزارة، تستهدف أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، موزعين على 180 مدرسة للبنين والبنات في كافة محافظات قطاع غزة. ولفت القدرة إلى أنه سيتم العمل في الفترة الصباحية والمسائية بالتنسيق مع مديريات التعليم في المناطق.

وكانت وزارة الصحة في غزة أطلقت حملة "تطعيمك أمانك" قبل أيام، وشهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين.

وأعلنت الصحة، اليوم، عن تسجيل ست وفيات و1413 إصابة بكورونا و375 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 5599 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 259، بينهم 155 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت في تقريرها اليومي، بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 131888، بينهم 12914 حالة نشطة، و117828 متعافيًا، و1146 وفاة.

وبشأن اللقاحات، بيّنت الوزارة أن 278232 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 336300 جرعة لقاح.