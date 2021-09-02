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59 فريقاً يتنافسون في البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2021

انطلقت البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2021 التي تنظمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع بفندق إيبلا وقصر المؤتمرات بدمشق، بمشاركة 59 فريقاً من نوادي الروبوتيك بمختلف المحافظات.
رمز الخبر: ۵۶۵۰۸
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وتتضمن البطولة التي تقام تحت عنوان "مستقبل الطاقة" ثلاث مسابقات، المسابقة النظامية وسجل فيها 43 فريقاً يتوزعون على ثلاث فئات عمرية هي "الفئة الإبتدائية لأعمار من 10 وحتى 13 سنة" و الفئة المتوسطة لأعمار من 13 وحتى 16 سنة" و"الفئة العليا لأعمار 16 وحتى 19 سنة" أما المسابقة الثانية وهي المفتوحة فسجلت فيها 9 فرق فيما سجلت 8 فرق في المسابقة الثالثة "مهندسو المستقبل".

وتقوم الفرق في المسابقة النظامية ببناء وبرمجة روبوتات تعمل على محاكاة تحديث استخدام الطاقة في المنازل وشحن السيارات في المرآب وإدارة مزيج الطاقة على الشبكة أما الفرق في المسابقة المفتوحة فتعمل على تطوير مشاريع روبوتية تسمح لنا باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بطرق فعالة.

وبالنسبة لمسابقة "مهندسو المستقبل" التي تقام للمرة الأولى ويدخل فيها الجانب الهندسي وتأتي هذا العام تحت عنوان "تحدي مركبات القيادة الذاتية" فتتضمن تصميم وبرمجة روبوتات تعمل بشكل مستقل تحت مفهوم القيادة الذاتية.

وأشار الدكتور مهند مكي عضو اللجنة العلمية المركزية للروبوتيك في سورية وحكم في مسابقة "مهندسو المستقبل" إلى أن الهدف من هذه المسابقة الجديدة هو نقل المشكلات الموجودة في الحياة الواقعية الحقيقية إلى طلاب المدارس لتعليمهم على كيفية حل هذه المشكلات بأسلوب هندسي ومنطقي للوصول الى نتيجة بالعمل الجماعي وباستخدام مختلف العلوم التي تشمل "الرياضيات والبرمجة والفيزياء".

وقال تميم أبو الشملات مدرب روبوتيك في ثانوية الشهيد الكميت بليدي للمتفوقين بمحافظة اللاذقية "نشارك للمرة لأولى في البطولة ونفتخر بهذا الأمر، إنها حدث مهم ويجب تشجيع جميع المدارس على المشاركة في نشر ثقافة الروبوتيك لأنه علم العصر الذي تجتمع به الرياضيات والهندسة والبرمجة".

وتستمر البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2021 لمدة يومين وتعتبر مؤهلة للمشاركة في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي التي ستقام "عن بعد" خلال شهر تشرين الثاني القادم.


         

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