القاهرة توقع عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة

وقعت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على عقد بقيمة 4.45 مليار دولار لتصميم وتنفيذ وصيانة الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 660 كم.

موقع تابناك الإخباري_وحسب بيان الحكومة المصرية، يتم تنفيذ المشروع بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة "سيمنس للنقل" الألمانية، بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع سيحدث نقلة حضارية في وسائل النقل بمصر، مشيرا إلى أن شركة سيمنس الألمانية أصبحت "شريك نجاح" للمصريين في العديد من المشروعات في مختلف القطاعات.

بدوره، صرح وزير النقل المصري كامل الوزير بأن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب & بضائع) يربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كم، ويشتمل على 21 محطة، منها 8 محطات تتوقف بها القطارات السريعة، كما تتوقف القطارات الإقليمية في جميع المحطات.

كما أشار وزير النقل إلى أن التحالف بقيادة الشركة الألمانية سيقوم بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكافة أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما.

وأضاف أن القطار السريع، يعتبر محوراً جديداً للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة خطة الدولة الطموحة لتطوير الموانئ المصرية، ومن ضمنها ميناء السخنة، والذي يعتبر الميناء الرئيسي المحوري للجمهورية على البحر الأحمر، والذي سيستقبل البضائع الواردة من جميع الدول العربية ودول شرق آسيا والشرق الأوسط، والمخطط له بأن يكون منطقة تجارية عالمية لوجيستية يتم ربطها بأكبر موانئ الجمهورية على البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، مما سيسهم في جعلها رائدة في مجال النقل.

من جانبه، أكد الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، رولاند بوش، أن "هذا المشروع الاستراتيجي سيخلق العديد من الوظائف، وسيدعم النمو الاقتصادي، كما سيعمل على تحسين جودة حياة ملايين المصريين، من خلال توفير نظام فعال وآمن ومتطور للنقل".

يشار إلى أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الصديقة للبيئة، والتي سيتم إنشاؤها في مصر ستشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل، وتتكون من ثلاثة خطوط متكاملة بإجمالي أطوال 1825 كم؛ حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم مطروح بطول 660 كم، والثاني يمتد من محطة أكتوبر ويمتد غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي حتى أسوان بطول 925 كم، حيث سيتكامل مع مونوريل السادس من أكتوبر، بينما الثالث يمتد المسار من محطة قنا ثم الأقصر ويستمر شرقا حتى الغردقة، ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 240 كم.