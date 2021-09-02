افتتاح مشروع مصفى كربلاء النفطي القادر على توفير منتجات نفطية عالية الجودة

اكد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل على اهمية مشروع مصفى كربلاء النفطي بمحافظة كربلاء في توفير المنتجات النفطية عالية الجودة، وتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية.

موقع تابناك الإخباري_وقال احسان عبد الجبار اسماعيل خلال افتتاحه مبنى ادارة مصفى كربلاء، ان" المصفى يشهد الان وضع اللمسات الاخيرة للانتهاء من انجاز هذا المشروع الانتاجي الحيوي النوعي من حيث اعتماده على التكنلوجيا المتقدمة، ونوعية المنتج منه، حيث سيتم تشغيل المصفى مطلع العام القادم، ويجري الان بدء التشغيل التجريبي لمنظومات توليد الطاقة الكهربائية، وان عملية ادخال بقية الوحدات الانتاجية تأتي تباعاً ".

واشاد اسماعيل بجهود العاملين من الشركات الوطنية والشركات الاجنبية المقاولة، واصرارهم على انجاز المشروع رغم التحديات الصحية .

من جانبه اكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس حرص الوزارة على الاسراع بتطوير قطاع التصفية في العراق من خلال بناء مصافي حديثة وادخال وحدات جديدة للمصافي الحالية، مؤكدا بان العام المقبل سيشهد زيادة نوعية في انتاج المشتقات النفطية ، مؤكداً بان مصفى كربلاء بطاقة (140الف برميل باليوم ) ويعتمد المعايير البيئية و وفق المواصفات العالمية .

وكان وزير النفط قد وصل الى موقع مصفى كربلاء النفطي يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة ، وعقد اجتماعاً مع ادارة المشروع، فضلاً عن تفقد الاعمال الجارية في المصفى.



