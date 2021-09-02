السيد نصرالله يتلقى برقية جوابية السيد رئيسي: لا ‏يمكن لأي طرف في المنطقة ولا لأي قوة دولية أن يتجاهل وجود حزب الله

موقع تابناك الإخباري_تلقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برقية جوابية من رئيس ‏الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي وهذا ‏نصها: ‏

تلقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برقية جوابية من رئيس ‏الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي وهذا ‏نصها: ‏

"جانب الأمين العام لحزب الله ‏

أخي العزيز، حجة الإسلام والمسلمين، سماحة السيد حسن نصرالله دامت بركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم على تهنئتكم الخاصة بمناسبة انتخابي رئيساً للجمهورية الإسلامية الايرانية ومعاني المحبة ‏الصادقة التي تضمنتها. ‏

حزب الله هو الشجرة الطيبة التي أثمرت بفضل قيادتكم، جهاد الشباب المؤمن الثوري ودماء شهداء ‏المقاومة الأبرار... وكلما سرنا قُدماً كلما سطعت بركات هذه الشجرة وإنجازاتها وتألقت أكثر، ‏لتكون أمل الأمة الإسلامية بحق. إن اقتدار المقاومة الإسلامية جعل من طليعة الشباب الثوري ‏كابوساً يؤرق الكيان الصهيوني، لا بل أنه فرض معادلة ردع جديدة على هذا الكيان الغاصب. إن ‏الدور الذي تلعبه المقاومة الإسلامية في ترسيخ الأمن والأمان في مواجهة إرهاب الدولة والإرهاب ‏التكفيري قد حول هذا التيار المجاهد الثوري إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية... حيث لا ‏يمكن لأي طرف سياسي أو عسكري أو أمني في المنطقة، ولا لأي قوة دولية، أن يتجاهلا وجوده.

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وأنا على ثقة تامة، وفي ظل التوجيهات السياسية لسماحة الإمام الخامنئي "مد ظله العالي" أن ‏المقاومة الإسلامية تستطيع أن تقدم نموذجاً فريداً في العمل السياسي يتطابق مع الأسس الدينية، في ‏إطار ترسيخ الاستقلال الوطني من خلال آفاق رحبة من الاستقرار والتطور والرفاه. وعلى الرغم ‏من كل العداوات والضغائن التي تتربص بها، فإن جغرافيا المقاومة الإسلامية لم تعد مقتصرة على ‏لبنان وفلسطين... كما أن جهدها لا ينصب فقط على مقارعة الظالمين والمعتدين والمختلين... إذ أن ‏المقاومة الإسلامية اليوم قد تحولت إلى مدرسة متكاملة، تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان، ‏وتنادي بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحفز على التطور وتدعو إلى السلام المبني على ‏العدالة على مستوى المنطقة. ‏

أسأل الله المتعال أن يكتب لأخي العزيز المجاهد الصحة والسلامة والرفعة، ولمجاهدي المقاومة ‏الإسلامية التوفيق والسعادة والسؤدد". ‏



