آية الله عيسى قاسم يدين وصول السفير البحريني الى الأراضي المحتلة

أدان آية الله الشيخ عيسى قاسم إنشاء علاقاتٍ مع الكيان الصهيوني، ذلك عقب تعيين أول سفير للبحرين في الأراضي المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_أدان آية الله الشيخ عيسى قاسم إنشاء علاقاتٍ مع الكيان الصهيوني.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، تساءل آية الله قاسم: "هل يعلن موقفُ الارتماء المتهالك من البحرين على العلاقة الحميمية مع الكيان الصهيوني عدوّ الأمّة، والإعلان عن بدء سفيرها مهامه الرسمية فيه شعورًا قويًّا بأنّه لم يبق للبحرين ظهرٌ قوي موثوق ترى فيه حمايةً لها غير إسرائيل؟!".

وأضاف: "لبئس الظهر "إسرائيل" ولبئس القرين. أأوثق من في الأرض "إسرائيل"؟!".

وكان خالد الجلاهمة وصل مساء الثلاثاء، إلى الأراضي المحتلة لبدء توليه مهام منصبه كأول سفير للبحرين لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي.