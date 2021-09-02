الأمم المتحدة: ملتزمون بالبقاء في أفغانستان رغم مغادرة الجيوش

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ​ستيفان دوجاريك​، أنهم ملتزمون بالبقاء في ​أفغانستان​ رغم مغادرة الجيوش.

موقع تابناك الإخباري_ولفت دوجاريك في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، إلى أنهم يواصلون "توزيع المساعدات في أفغانستان وهناك حاجة لمزيد من الموارد".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية ان علينا دعم الأفغان داخل بلادهم ومساندة مؤسسات الأمم المتحدة لتكمل عملها.

يأتي ذلك بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وكان آخرها الجيش الاميركي، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، في وقت سابق، أن "الأسلحة والطائرات التي تركت في أفغانستان تم تعطيلها وأصبحت غبر صالحة للاستخدام قبل مغادرة القوات الأميركية".