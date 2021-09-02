3 إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مُخيّم البريج

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزّة، ليلة أمس، بإصابة ثلاثة شبّان برصاص جيش الاحتلال خلال الفعاليات الشعبيّة شرق مُخيّم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزّة.

موقع تابناك الإخباري_ونظّم مئات الشبان الغاضبين فعاليات "الإرباك الليلي" شرق مُخيّم البريج، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل إنارة شرق المُخيّم البريج بالتزامن مع إحراق الشبان الإطارات المطاطية، وتفجير العبوات الناسفة قرب السياج الأمني.

وأعلن الشبّان خلال بيانٍ صحفي، أنّ يوم الخميس المقبل سيشهد كتلة بشرية هائلة على طول السياج الفاصل ضمن فعاليات الإرباك الليلي، وذلك رفضاً لاستمرار الحصار الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 15 عاماً.

واستأنف الشبّان فعالياتهم الشعبيّة شرقي مدينة غزة ومُخيّم البريج وسط قطاع غزة وفي جنوب القطاع وشماله منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث تقوم هذه الوحدات الشعبية بأعمالٍ ليلية هدفها إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفارٍ دائم على طول السياج الحدودي بهدف استنزافهم وإرباكهم والضغط على الاحتلال من أجل فك الحصار.