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اختتام أعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي 2021

اختتم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، مساء أمس الثلاثاء، أعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي انعقد بالجزائر على مدار يومين لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية.
رمز الخبر: ۵۶۴۹۸
تأريخ النشر: 01 September 2021

اختتام أعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي 2021

موقع تابناك الإخباري_وشارك في الاجتماع الوزاري إلى جانب كل من وزراء ليبيا و تونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.

وأكد المشاركون في الاجتماع، على أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني، استعدادًا للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 كانون الاول/ديسمبر المقبل، وإخراج المسلحين والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.

كما شدّدوا على أهمية دول الجوار في دفع جهود إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

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