اللجان المشتركة تقر اتفاقية شراء الفيول العراقي

موقع تابناك الإخباري_وبعد الجلسة، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر: "وقّعنا عقداً مع العراق لشراء مليون طن من النفط الأسود واستبداله بكميات ملائمة لمعامل الكهرباء لدينا ويمكننا شراء فيول Grade A للمعامل القديمة مثل الذوق وفيول Grade B مثل الباخر ومعمل الجية".

وأضاف: "حضّرنا المناقصة وشركة إماراتية ستسلمنا شحنتين من الفيول تحتوي الأولى على 30 ألف طن ولا يمكننا تحديد موعد تسلّمنا إلا أنّها بين 5 و10 أيلول والشحنة الثانية تصل بين 10 و20 أيلول، و كميّة الفيول العراقي التي يمكن أن نحصل عليها ممكن أن تعطينا بين 4 ساعات و6 ساعات تغذية كهربائية يومياً إضافة إلى ساعتين إلى 3 ساعات من الفيول المتوفّر لدينا والذي ينفد في أيلول."