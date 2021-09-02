الرئيس بري: البعض ينبري لتقديم لبنان بصيغة العاجز عن تأليف حكومة إلا بثلث معطل

أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى أن "البعض ينبري لتقديم لبنان بصيغة العاجز عن تأليف حكومة إلا بثلث معطل".

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له بمناسبة ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، أضاف الرئيس بري، "لمصلحة من التهديد بالاستقالة من مجلس النواب وتعطيل المؤسسة الوحيدة العاملة في البلاد"؟

وتابع متسائلا، "لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين لكارتيلات السوق السوداء؟ أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها"؟

وحول جمعيات المجتمع المدني، قال الرئيس بري، "لمصلحة من تقديم جمعيات المجتمع المدني كبديل لمؤسسات الدولة؟ هل تعرفون من خلفها ومن يمولها"؟

*انفجار مرفأ بيروت هدم الهيكل السياسي والحصانة في هذه القضية فقط للقضاء وللشهداء

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالعدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أن انفجار مرفأ بيروت هدم الهيكل السياسي في لبنان وأصاب كل لبناني في الصميم".

وقال الرئيس بري، "كنا أول من مد يد العون للجنة ذوي الشهداء وأصدرنا التشريعات التي تحفظ لهم حقوقهم"، مؤكدا أن الحصانة في قضية مرفأ بيروت هي فقط للقضاء وللشهداء.

وأكد الرئيس بري أنه يجب معرفة من سمح بإدخال شحنة النيترات وإبقائها في المرفأ طوال هذه المدة.

وقال، "إن مجلس النواب ليس مجلساً للنيترات والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق العدالة وعدم التحيُّز".

وفي السياق، توجه الرئيس بري للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ قائلا، "الصلاحية لمجلس النواب وأنت تعلم ذلك".

هذا وأكد الرئيس بري أننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان، ويجب إقامة دولة مدنية وللطوائف الحق في وجودها من خلال مجلس شيوخ.

*يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولسنا محرجين من أي مساعدة تقدم للبنانيين

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جميع الاطراف السياسية إلى تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع بتأليف حكومة خلال هذا الأسبوع.

وأكد الرئيس بري، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشسرا غلى انه لا يزال هناك وقت لإقرار قانون جديد لها".

وقال الرئيس بري، "لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون"، مضيفاً، "تقدمنا العام الماضي باقتراح قانون لإنهاء احتكار السلع على اختلافها".

وفي السياق أكد الرئيس بري أنه أحال قانون إنهاء الاحتكار إلى اللجان المشتركة اليوم لتسريع إقراره".

هذا وأكد الرئيس بري أن حركة أمل لم تجد أي حرج في قبول المساعدات من سوريا وإيران والجزائر والفصائل الفلسطينية، قائلا،" لسنا محرجين من أي مساعدات تقدم للبنانيين وخاصة من إيران أو مصر أو أي دولة شقيقة أو صديقة".

*السلطات الليبية لم تتعاون بالقدر الكافي لاستكمال التحقيقات في قضية الإمام الصدر

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنّ "السلطات الليبية لم تتعاون بالقدر الكافي لمساعدة القضاء العدلي اللبناني من أجل استكمال التحقيقات في قضية الإمام الصدر".

ولفت الرئيس بري إلى أن "تفشي كورونا والتطورات العسكرية في ليبيا تعيق عمل المحقق ولجنة المتابعة الرسمية وبالرغم من كل العوائق بقي عدد من المحاور على رأس أعمالها".

وأضاف، "نجدد اعلاننا كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياده، وندعو السلطات إلى حمايته من أي ضغط أو تهديد من أجل احقاق الحق".

وقال، "لن نؤخذ بشائعة خضراء من هنا وكلمة يابسة من هناك، فكل ما نريده ه وتحرير الامام ورفيقيه".