حماس لها منطقها الخاص فأين منطق "إسرائيل"

أودي ديكل/ معهد دراسات الامن القومي 31-08-2021

في "إسرائيل"، من الصعب فهم المنطق الذي يوجه السلوك غير المتوقع لحماس وقائدها في قطاع غزة يحيى السنوار. هل حان الوقت لـ "إسرائيل" لتغيير "قواعد اللعبة" كذلك، وسحب أوراقها في لحظات غير متوقعة، وبالتالي سحب قوة الابتزاز التي تمارسها منظمة غزة؟

تشن حماس حملة متواصلة متعددة الساحات تهدف إلى إحداث تآكل "إسرائيل". بدأت المنظمة بإطلاق أحداث عنف واحتجاجات من قطاع غزة في ذلك الأسبوع بالذات، وهو الأسبوع الذي حققت فيه إنجاز منذ "حارس الأسوار"، عندما أعلنت "إسرائيل" تخفيف سياسة الإغلاق وإيجاد طريقة لتحويل الأموال القطرية إلى القطاع.

في "إسرائيل"، التي تبدو ظاهريًا الجانب "العقلاني" من المعادلة، يصعب بالنسبة لها فهم المنطق الذي يوجه سلوك حماس وقائدها في قطاع غزة يحيى السنوار، وينسبون إليه تفكيراً معيبًا. فهل حان الوقت لـ "إسرائيل" لتغيير قواعد اللعبة، والتوقف عن التنبؤ الخاطئ، واتباع سياسات استباقية وعدوانية، مثل

إغلاق المعابر بين قطاع غزة و"إسرائيل".

و / أو تنفيذ عمليات هجومية مستمرة ضد صواريخ حماس.

و / أو قدرات الذراع العسكرية؟



سيتطلب هذا نوع من التصميم والصبر والمرونة. إذا لم تكن هناك رغبة في "إسرائيل" في تغيير قواعد اللعبة بسبب المخاطرة، فسيستمر الصراع بينها وبين حماس وفقًا لقوة الابتزاز التي تتمتع بها المنظمة.

تسلق آلاف الفلسطينيين، يوم السبت، 21 أغسطس، السياج الحدودي نحو الحدود بين "إسرائيل" وغزة، في مظاهرة نظمتها حماس مع فصائل أخرى في قطاع غزة لإحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى (من قبل يهودي)، سنة 1969. وبذلك، أوفت حماس بتهديداتها بإعادة تسخين حدودها مع "إسرائيل" وعقدت مظاهرات عنيفة بالقرب من الجدار الأمني.



اشتبك المئات من الفلسطينيين مع قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية. ألقى المتظاهرون زجاجات حارقة ومتفجرات ورشقوا قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بالحجارة، وأصيب جندي من حرس الحدود بجروح قاتلة برصاص فلسطيني من خلال شق في الجدار، وأعلن عن وفاته بعد أيام قليلة. قوات "الجيش الإسرائيلي" منذ ذلك الحين، تواصلت جهود صد المضايقات من قطاع غزة وإطلاق بالونات الحارقة باتجاه حقول المستوطنات في محيط غزة، وكذلك المظاهرات بالقرب من الجدار الأمني. قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن حماس لا تخشى "إسرائيل" وإن على الأمة العربية تكثيف جهودها لإنهاء "الاحتلال".



كان هذا الحدث هو الأعنف منذ "حارس الاسوار" فترة ثلاثة أشهر، ساد الهدوء النسبي خلالها رغم القيود التي فرضتها "إسرائيل" على قطاع غزة لحرمان حماس من أي إنجاز مقارنة بالوضع عشية العملية. بدأت حماس في إطلاق أعمال عنف واشتباكات ضد "إسرائيل" (إطلاق صاروخين، بالونات حارقة، إطلاق نار على الطائرات واشتباكات قرب الجدار الأمني) في نفس الأسبوع الذي حققت فيه إنجازًا عندما أعلنت "إسرائيل" عن تخفيف كبير لسياسة الحصار: إيجاد آلية لتحويل الأموال القطرية عبر الاتحاد الأوروبي والموافقة على دخول 1800 عامل يومي إلى "إسرائيل"، بالإضافة إلى نية زيادة هذا العدد بآلاف آخرين في الأسابيع المقبلة (المنسوجات والأثاث).



سارع المتحدثون باسم حماس، وفقًا للطريقة المألوفة في شرح سبب إطلاق الصواريخ تجاه "إسرائيل" على أنه "عطل"، إلى توضيح: أن إطلاق النار على جندي من حرس الحدود كان مبادرة فردية، وليس عملية مخططة مسبقًا، وأنه لا توجد اشتباكات عنيفة.

لكنهم أعلنوا في الوقت نفسه عن تنفيذ خطة منظمة لسلسلة من الأنشطة في المستقبل، في إطار المطالبة برفع "الحصار" عن قطاع غزة وكتعبير عن التزام المنظمة تجاه القدس، مع شعارات: غزة لن تصمت في وجه العدوان الاقتصادي الإسرائيلي ولن تقبل الابتزاز الإسرائيلي. إن تهرب إسرائيل من الالتزامات وتهربها من رفع "الحصار" عن قطاع غزة سيؤدي إلى استئناف الأنشطة الشعبية.



في "إسرائيل"، التي تبدو ظاهريًا الجانب "العقلاني" من المعادلة، يبحثون وراء المنطق الذي يوجه سلوك حماس وقائدها في قطاع غزة يحيى السنور، وينسبون منطقه إلى اضطراب في التفكير ويقدرون أنه مدفوع بمشاعر دينية غيبية. كما غضبت مصر من أن حماس أسقطت إنجازا لها امام إدارة بايدن، يتمثل في قدرتها على تهدئة قطاع غزة. تصاعد الغضب المصري على قرار حماس بـ "ركل الدلو".

أما بالنسبة للسنوار، فيبدو أن فهمه للواقع قد تغير جذريًا، بعد انتخابه زعيما لحركة حماس في قطاع غزة، حاول تحسين الوضع المدني والاقتصادي في المنطقة من خلال ثلاث قنوات: مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية – في مبادرة المصالحة بين المنظمات في عام 2017، أظهر استعدادا لإعادة الإدارة المدنية في قطاع غزة (وإن كان ذلك بدون رقابة أمنية). مقابل "إسرائيل" – محاولة حشد تفاهمات من أجل وقف إطلاق نار طويل الأمد مقابل إعادة تأهيل القطاع ورفع "الحصار" (بشروطه) وصفقة الأسرى والمفقودين. مع مصر – محاولة لتحسين صورته مع تقديم نفسه كلاعب مسؤول لن يتحدى المصريين ويتوقف عن مساعدة العناصر الإرهابية في سيناء.

على وجه التحديد فيما يتعلق بدوافع حماس الحالية للتصعيد، تفاقم استياء المنظمة من الوضع لأن نجاحاتها الظاهرة في "حارس الأسوار" لم تُترجم إلى إنجازات بإعادة إعمار القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن آلية تحويل الأموال القطرية عبر الأمم المتحدة قد تخطت تحويل الأموال إلى مختلف موظفيها وهيئاتها في قطاع غزة. وتسعى حماس إلى إنهاك "إسرائيل" بل وحتى التسبب بتآكلها من خلال حملة مستمرة من المضايقات المستمرة والمتقطعة والمتعددة -. والعنف الشعبي من قطاع غزة، والتحريض على الشغب في القدس، وإطلاق الصواريخ من لبنان، وتشجيع المقاومة في الضفة الغربية، وذلك بناءً على تقديره بأن "إسرائيل" لا تنوي إحداث صراع عسكري واسع النطاق في قطاع غزة في الوقت الحالي.



الملخص:

قد يؤدي البديلان، معًا وبشكل منفصل، إلى ثلاث مسارات: الإيجابي – ستتعافى حماس، وتتفق على تفاهمات فترة تهدئة طويلة وتفي بالتزاماتها. ستلزم التفاهمات "إسرائيل" بتخفيف الإغلاق وإصدار تصاريح لمشاريع إعادة تأهيل قطاع غزة. قد يكون المسار الثاني للتطور هو التدهور لحملة عسكرية، الأمر الذي يتطلب من "الجيش الإسرائيلي" المناورة عبر الدخول الى الأرض في قطاع غزة، لدرجة إلحاق أضرار جسيمة بذراع حماس العسكري؛ إذا لم تكن هناك رغبة من جانب "إسرائيل" في تغيير قواعد اللعبة والمخاطرة التي ينطوي عليها السلوك الاستباقي وغير المتوقع، سيكون مفهوماً أن الطريق الثالث لإدارة الصراع واستمراره قد تم اختياره وفقًا لقواعد الابتزاز التي تحددها حماس.



التوصيات:

آن الأوان لكي تغير إسرائيل قواعد اللعبة، وتكف عن توقعها وتنبؤاتها وتنتهج مبادرة وسياسة عدوانية.

فصل كامل لقطاع غزة عن "إسرائيل" – بإغلاق كامل للمعابر بين القطاع وإسرائيل. يتماشى هذا البديل مع سياسة التمييز بين أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وفي الوقت نفسه يتطلب تعزيز وظيفة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وسيتعين على حماس إعطاء الأولوية للاهتمام بالمناطق المدنية والاستثمار فيها، بسبب التدهور المتوقع للوضع، على السعي لتحقيق رؤيتها “المقاومة”. لهذا البديل نقاط ضعف، فهو لن يمنع استمرار الاحتكاك بين حماس والفصائل الأخرى الناشطة في قطاع غزة و"إسرائيل". وستلزم إسرائيل ببدء تخفيف الحصار البحري بسبب الضغط الدولي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من البحر. قد يتسبب ذلك في توترات مع مصر، والتي ستصبح حتماً "أنبوب الحياة" الوحيد لقطاع غزة والمسؤولة عملياً عن الوضع هناك.

حملة مستمرة ضد البنية التحتية للمقاومة في قطاع غزة – الاستفادة من الأحداث الهجومية التي تبادر بها حماس لزيادة حدة الهجوم الإسرائيلي وتنويع اهدافه، بهدف الإضرار ببنيتها التحتية، وقدرات إنتاج وإطلاق الصواريخ وإطلاقها.