التيار الوطني الحر: رئيس الجمهورية قدم كل التسهيلات اللازمة لتشكيل الحكومة

أكدت مسؤولة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، رندلى جبور، أنه "كان هناك اتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية على مجمل الحقائب الوزارية، ولكن الرئيس ميقاتي بعد أن تشاور مع تيار المستقبل عاد بتشكيلة مختلفة كلياً عما اتفق عليه".

وأشارت جبور في تصريح لموقع تابناك للأخبار، إلى أن "هناك أطراف يتشاور معها الرئيس المكلف وتمارس عليه ضغوطات معينة وبالتحديد هم تيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومة السابقين وأحياناً الرئيس سليمان فرنجية".

وأوضحت جبور، "أن رئيس الجمهورية يحاول أن يقدم كل التسهيلات اللازمة لتشكيل الحكومة لأنه يريد ولادة هذه الحكومة بالسرعة القصوى ولا يريد أي تعطيل".