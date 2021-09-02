العامري يتحدث عن المحتجين ويوضح بشأن استعراض ليلة اعتقال مصلح ويوجه رسالة قاسية لماكرون

قال رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الثلاثاء، إن المحتجين السلميين هم جمهوري ومستعد للجلوس مع الناشطين المتخوفين من العودة الى محافظاتهم، فيما أوضح بشأن الاستعراض الذي جرى بعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، موجها من جانب اخر رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

موقع تابناك الآخباري_وذكر العامري، خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، "نحن لا ندعي العصمة، فهي لله ورسوله والمعصومين، وعلينا الاعتراف باخطائنا".

وأضاف، "انا مع المحتجين السلميين، ومستعد للوقوف بمقدمتهم، والمحتجون السلميون هم جمهوري، وعلينا التمييز بين الاحتجاج السلمي والاحتجاج غير السلمي".

وتابع العامري: "اعلن استعدادي للجلوس مع الناشطين المتخوفين من العودة الى محافظاتهم بسبب وجود تهديدات على حياتهم لانهم ابناؤنا".

وأشار إلى انه "في كل المعارك التي خضناها بحربنا ضد داعش كنا نتلقى الاوامر المباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، وان الارهاب والاحتلال انهك العملية السياسية منذ سقوط النظام في 2003 وأثر على معادلة البناء في العراق".

وتحدث العامري مخاطبا الرئيس الفرنسي: "ستخرج قواتك من العراق لأن القرار ليس قرارك".

من جانب اخر بين العامري، ان "الاستعراض الذي جرى بعد اعتقال قاسم مصلح لم تقم به الفصائل، وان مصلح جزء من منظومة الحشد وتصرف الحكومة كان خاطئا دون الرجوع الى هيئة الحشد، واؤمن بالسيادة العراقية، والفصائل ليست ضد الدولة".

وأوضح انه "لن يكون هناك سلاح منفلت في 2022، وان السلاح الشيعي سيكون مسيطرا عليه ونحن نريد بناء الدولة". ولفت إلى ان "المفسوخة عقودهم من الحشد انظلموا ولم يعاد منهم سوى 30 الف عنصرا".



