النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۹۱مشاهدات
‍ پ

العامري يتحدث عن المحتجين ويوضح بشأن استعراض ليلة اعتقال مصلح ويوجه رسالة قاسية لماكرون

قال رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الثلاثاء، إن المحتجين السلميين هم جمهوري ومستعد للجلوس مع الناشطين المتخوفين من العودة الى محافظاتهم، فيما أوضح بشأن الاستعراض الذي جرى بعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، موجها من جانب اخر رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
رمز الخبر: ۵۶۴۸۵
تأريخ النشر: 01 September 2021

موقع تابناك الآخباري_وذكر العامري، خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، "نحن لا ندعي العصمة، فهي لله ورسوله والمعصومين، وعلينا الاعتراف باخطائنا".

وأضاف، "انا مع المحتجين السلميين، ومستعد للوقوف بمقدمتهم، والمحتجون السلميون هم جمهوري، وعلينا التمييز بين الاحتجاج السلمي والاحتجاج غير السلمي".

وتابع العامري: "اعلن استعدادي للجلوس مع الناشطين المتخوفين من العودة الى محافظاتهم بسبب وجود تهديدات على حياتهم لانهم ابناؤنا".

وأشار إلى انه "في كل المعارك التي خضناها بحربنا ضد داعش كنا نتلقى الاوامر المباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، وان الارهاب والاحتلال انهك العملية السياسية منذ سقوط النظام في 2003 وأثر على معادلة البناء في العراق".

وتحدث العامري مخاطبا الرئيس الفرنسي: "ستخرج قواتك من العراق لأن القرار ليس قرارك".

من جانب اخر بين العامري، ان "الاستعراض الذي جرى بعد اعتقال قاسم مصلح لم تقم به الفصائل، وان مصلح جزء من منظومة الحشد وتصرف الحكومة كان خاطئا دون الرجوع الى هيئة الحشد، واؤمن بالسيادة العراقية، والفصائل ليست ضد الدولة".

وأوضح انه "لن يكون هناك سلاح منفلت في 2022، وان السلاح الشيعي سيكون مسيطرا عليه ونحن نريد بناء الدولة". ولفت إلى ان "المفسوخة عقودهم من الحشد انظلموا ولم يعاد منهم سوى 30 الف عنصرا".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
سوق بهلاء.. محمية ثقافية على قائمة التراث العالمي
تدريبات في وادي بانشير لقوات تابعة للزعيم أحمد مسعود
الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل
وفد أمريكي من مطار بيروت: لا حاجة للبنان إلى الوقود الإيراني
تونس..انطلاق صرف المساعدات المالية الاستثنائية للعائلات المعوزة
بوتين: 20 عاما حاولت واشنطن فرض معاييرها في أفغانستان والنتيجة صفر.. مآس وخسائر فقط
محاكمة جديدة لزعيم اليمين السابق جان ماري لوبن بتهمة التحريض على الكراهية
الحكومة تقرر إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً بسبب كورونا
شرطة المرور في صعدة تدشن تنظيم وتطوير البلوكات لتحسين مظهر المحافظة
تسرب 20 ألف طن من النفط في البحر المتوسط مصدره سوريا
البرهان يؤكد دعم جهود تعزيز الاستقرار بمنطقة آبيي
إصابة 4 مدنيين في الحديدة برصاص مسلحي قوى التحالف السعودي
أردوغان: قادرون على إنتاج العديد من الصناعات والعالم كله يشيد بنجاح طائراتنا المسيرة المسلحة
ورشة افتتاحية لمشروع دعم أسباب الصمود وسبل العيش في صعدة
المطاحن تواجه أزمة المازوت
جون كيرى يصل طوكيو ويجري محادثات مع مسؤولين حول قضايا المناخ
هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع لبحث قرار صندوق النقد الدولي منح قرض لحكومة هادي
الحلبوسي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين
وقفة تضامنية مع الأسيرة أنهار الديك على معبر بيت حانون
رئيس الوزراء يستقبل سفير مصر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي
اعتصام تضامني في رام الله مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يزورون جامع "الجزائر"
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي
الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون
مقاومة الإمام موسى الصدر أصبحت في المكان الذي كان يريدها فيه
الكاظمي يعلن تحقيق تقدم بملف مكافحة الفساد ويوجه دعوة للمواطنين بشأن الانتخابات
صورة أمريكا تتكسر بعد انسحابها من أفغانستان
ناظم: العراق نجح بتتويج جهوده الدبلوماسية واستعادة دوره الإقليمي
السيد نصرالله يتلقى برقية جوابية السيد رئيسي: لا ‏يمكن لأي طرف في المنطقة ولا لأي قوة دولية أن يتجاهل وجود حزب الله